De tre danskene som er blant de drepte på Sri Lanka var søsken, og barn av Danmarks rikeste mann.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Bestseller, Jesper Stubkier, overfor flere danske medier.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hans kone Anne Holch feiret påskeferien på Sri Lanka. Ekteparet mistet tre av sine fire barn i bombeangrepene som så langt har krevd 290 liv.

– Vi ber dere respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen ytterligere kommentar, sier Stubkier til den danske avisen.

Var på ferie

Holch Povlsen er kåret til Danmarks rikeste mann av Bloomberg. Familien var på ferie i landet da det søndag ble gjennomført åtte angrep. Seks av dem mot kirker og luksushoteller.

Anders Holch Povlsen (41) er administrerende direktør og eneeier familieselskapet Bestseller, som han arvet fra foreldrene i en alder av 28 år. Selskapet står bak klesmerker som Vero Moda, Only og Jack & Jones. Holch Povlsen eier også blant annet Zalando og Asos.

Selskapet har vokst ut fra en liten butikk startet i Ringkøbing i 1975. Holch Povlsen slo seg tidlig opp i Kina, der Vero Moda og Only har rundt 10 prosent av markedet.

Formuen hans er beregnet til 41,6 milliarder kroner.

Amerikanere, briter og nederlendere døde

Minst 35 utenlandske turister skal være drept i angrepene. De danske barna er tre av disse.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo opplyste søndag kveld at flere amerikanske statsborgere er blant ofrene.

Den nederlandske utenriksministeren har bekreftet at en nederlender er blant de døde.

Srilankiske myndigheter melder om fem døde briter. To av disse hadde også amerikansk statsborgerskap. Mandag skriver BBC at seks av de døde er fra India. Det er også bekreftet to døde fra Tyrkia.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om norske dødsofre.

I en uttalelse gitt ut av Sri Lankas utenriksminister i natt skal ni utenlandske turister være rapportert savnet. Blant de sårede er 19 utenlandske statsborgere, ifølge News First.