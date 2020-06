Politi: Mann som kjørte inn i demonstranter i Virginia er KKK-leder

En mann som er siktet for å ha kjørt inn i en gruppe demonstranter i delstaten Virginia søndag, er en lokal Ku Klux Klan-leder, opplyser påtalemyndigheten.

NTB

36-åringen er siktet for overfall og vold, for å ha skadd mennesker med overlegg, samt hærverk, opplyste politiet i fylket Henrico mandag.

Det var søndag kveld at 36-åringen kjørte inn i en gruppe demonstranter som hadde sperret en gate nær Richmond. Der protesterte de mot George Floyds dødsfall. En person i folkemengden ble påkjørt, men ikke alvorlig skadd, melder Reuters.

Politiadvokat Shannon Taylor sier at 36-åringen er en lokal leder for KKK og tilhenger av konføderasjonsideologien. Påtalemyndigheten skal nå vurdere om 36-åringen også skal siktes for hatkriminalitet, opplyser Taylor.