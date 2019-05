De folkevalgte i delstaten Alabama har godkjent en lov som forbyr abort. Loven er i strid med USAs grunnlovsvern av retten til selvbestemt abort.

Lovteksten sammenligner å ta abort med noen av historiens største grusomheter begått av mennesker, inkludert holocaust. Det eneste unntaket der det åpnes for å kunne utføre en abort, er om den gravide kvinnens liv er i fare.

Den kontroversielle abortloven ble godkjent onsdag i Alabamas folkevalgte forsamling, som kontrolleres av Republikanerne. Loven ble underskrevet av Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey.

– I dag har jeg signert Alabama Human Life Protection Act. For tilhengere av lovendringen er dette et kraftfullt tegn på befolkningens overbevisning om at ethvert liv er en hellig gave fra Gud, skriver Ivey på Twitter , til kraftige reaksjoner fra sinte amerikanere.

Om lovendringen er USAs strengeste abortlov. Organisasjoner som Planned Parenthood trygler henne om å legge ned veto og lover å gå rettens vei om den trer i kraft.

Strafferamme på 99 år

Loven åpner ikke for å straffeforfølge kvinnen som tar abort, kun personen som utfører aborten. Strafferammen er satt til mellom 10 og 99 års fengsel.

Senatet i Alabama stemte med 25 stemmer mot 6 for lovforslaget der det gjøres straffbart å avslutte en graviditet uansett årsak og uansett tidspunkt.

USAs største menneskerettsorganisasjon, ACLU, har lovet å gå til søksmål for å hindre at loven trer i kraft.

– Loven straffer ofre for voldtekt og incest ved å ytterligere frata dem kontrollen over egen kropp og å tvinge dem til å føde, sier ACLU.

Et forslag om å gjøre unntak dersom graviditeten skyldes incest eller voldtekt, ble nedstemt med 21 mot 11 stemmer i Alabama. Unntak gjøres heller ikke om den gravide er under seksuell lavalder eller av andre årsaker er uforskyldt gravid.

Vil utfordre høyesterett

I 1973 konkluderte amerikansk høyesterett med at retten til selvbestemt abort har grunnlovsvern. Flere konservative amerikanere har lenge ønsket en rettsavgjørelse som fjerner grunnlovsvernet.

Høyesterett har i USA en langt mer politisert rolle enn i andre land ettersom svært mye skal til for å endre landets grunnlov. De ni dommernes tolkning av grunnloven er følgelig av en svært sentral betydning og en evigvarende tolkningskamp mellom konservative og liberale verdier.

Da Brett Kavanaugh ble utnevnt til ny høyesterettsdommer i oktober, fikk høyesterett overvekt av konservative dommere, noe som mange frykter kan true grunnlovsvernet til retten til selvbestemt abort i landet.

Stadig flere innskrenkninger

Den siste tiden har stadig flere konservative delstater vurdert eller innført anti-abortlover. Georgia vedtok nylig abortforbud etter uke seks. Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa og North Dakota har innført lignende lover, mens folkevalgte i Florida og Texas vurderer å følge etter.

Samtlige forbud har blitt stoppet av en dommer eller overlevert til domstolene. I Missouri jobber delstatsforsamlingen med et lovforslag som forbyr abort etter uke åtte.

I februar stanset høyesterett abortinnstramminger i Louisiana som kunne ført til at de fleste abortklinikkene i delstaten måtte stenge. Da stemte høyesterettsjustitiarius John Roberts, som regnes som overveiende konservativ, sammen med de fire liberale dommerne mot forslaget.

Så langt i år har 28 av 50 stater vedtatt over 300 nye regler som innskrenker mulighetene for abort, ifølge tall fra Guttmacher-instituttet som jobber for kvinners rettigheter.