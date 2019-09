Statsminister Boris Johnson lyktes ikke da han natt til tirsdag igjen foreslo å skrive ut nyvalg. Som ventet fikk han ikke nok støtte i Underhuset.

Selv om forslaget fikk 293 stemmer, mens det bare var 46 som tok seg bryet med å stemme mot, falt forslaget. Ifølge valgloven kreves det to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Johnson er for tiden langt unna å kontrollere et alminnelig flertall i Underhuset og trengte derfor støtte fra mange i opposisjonen om han skulle lykkes.

Forrige uke avviste Labour og den øvrige opposisjonen å stemme for nyvalg fordi de ville forsikre seg om at loven om en utsettelse av brexit ikke kunne spoleres. Som ventet fikk loven dronningens samtykke mandag ettermiddag, og Johnson gjentok derfor forslaget om nyvalg.

Labour-leder Jeremy Corbyn vil gjerne ha et nyvalg, men verken han eller de øvrige opposisjonslederne i Underhuset vil at det skal skje på Johnsons premisser. Mens Johnson gjerne vil ha valg allerede 15. oktober, vil Corbyn vente til november. Han vil være helt sikker på at statsministeren ikke saboterer utsettelsen og gjennomfører planen om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale med unionen.

Velkjente argumenter

I debatten gjentok Johnson at han overhodet ikke vil be EU om å utsette brexitdatoen i tre måneder til utløpet av januar neste år.

– Vingle, utsette og prokrastinere er blitt opposisjonens kjennetegn, sa Johnson og utfordret opposisjonen til å godta et nyvalg.

– Hvis de vil ha en ny utsettelse, er den eneste skikkelige måten å gjøre det på å gå til våre herrer – folket og velgerne, avsluttet han sitt åpningsinnlegg. Han påpekte flere ganger at opposisjonslederen selv ved en rekke anledninger har tatt til orde for nyvalg, men altså ikke den siste uken.

– Vil tuppe regjeringen ut

Corbyn vedgikk at han gjerne vil gå til valg igjen, men ikke på de betingelsene Johnson legger opp til.

– Det eneste punktet som er viktig fra statsministerens innlegg er hans åpenbare intensjon om ikke å følge pålegget i loven om å søke om en utsettelse under visse forutsetninger, påpekte Corbyn da han fikk ordet.

Også han fulgte opp med et argument som har blitt velkjent de siste dagene.

– Jeg vil gjerne tuppe denne regjeringen ut. Men inntil Johnson har føyd seg etter det som er vedtatt, og en hard brexit ikke lenger er et alternativ, vil vi ikke stemme for å oppløse Parlamentet og gå til valg.

Etter en høylytt og tidvis svært opphetet debatt ble altså enden på visa – i hvert fall dette verset – at Johnson mislyktes for andre gang på en snau uke med det samme forslaget.