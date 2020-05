Babyer, mødre og sykepleiere drept i terrorangrep mot sykehus i Kabul

Spedbarn og nybakte afghanske mødre havnet midt i skuddlinjen da væpnede menn stormet et sykehus i Kabul tirsdag. Minst 14 liv gikk tapt, to av dem var babyer.

Afghanske sikkerhetsstyrker ved sykehuset. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Svart røyk stiger opp fra sykehuset som tirsdag ble angrepet i Afghanistans hovedstad Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Samme dag ble minst 17 mennesker drept i et selvmordsangrep under en begravelse øst i Afghanistan.

I hovedstaden Kabul ble også barnas mødre drept, i tillegg til et ukjent antall sykepleiere, sier en talsmann for det afghanske innenriksdepartementet etter å ha bekreftet at to spedbarn ble drept.

Ytterligere 15 personer ble såret.

Sykehuset ble stormet av minst tre væpnede menn, hvorpå lyden av to eksplosjoner kunne høres fra innsiden av bygningen.

Mange reddet

Sykehuset består blant annet av en døgnåpen barselklinikk som drives av Leger Uten Grenser.

Over 100 mennesker, deriblant tre utlendinger, ble under en flere timer lang operasjon reddet ut av sikkerhetsstyrker. Mange av dem var kvinner og små barn. Bilder viser hvordan tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker kommer ut med spedbarn i armene.

Omtrent samtidig kom det meldinger om et selvmordsangrep mot en begravelse øst i Afghanistan. Ifølge enkelte kilder ble så mange som 50 mennesker drept da angriperen sprengte seg midt i folkemengden. Andre kilder oppgir at minst 17 ble drept.

Sjiamuslimsk område

Sykehuset som ble angrepet i Kabul, har cirka 100 sengeplasser. Det ligger i Dasht-i-Barchi, et område der det bor mange fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten.

– Vi er kjent med det pågående angrepet mot sykehuset vi støtter. Afghanske sikkerhetsstyrker er på området. Prioriteten vår nå er sikkerheten til våre pasienter og ansatte, sa Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser, i en epost til NTB mens angrepet fortsatt pågikk.

Tilbudet som organisasjonen driver ved sykehuset, er det eneste for akutte og kompliserte fødsler i et område med over en million innbyggere.

IS-mistanke

Taliban avviser at opprørsgruppa står bak. Mistanken retter seg i stedet mot den ytterliggående sunnigruppa IS, som de siste årene har etablert seg i Afghanistan, og som flere ganger tidligere har gjennomført terrorangrep mot landets sjiaer.

Det er et gjestehus like bak sykehuset der det bor utlendinger, og sikkerhetskilder har opplyst til TOLOnews at angriperne forsøkte å ta seg til gjestehuset via sykehuset, men det er ikke kommet meldinger at de greide å ta seg dit.

Tirsdag ettermiddag meldte lokale medier via Twitter at alle de tre angriperne var drept.

– Full panikk

En barnelege som klarte å flykte fra sykehuset, forteller til nyhetsbyrået AFP at han hørte en kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sykehuset var fullt av pasienter og leger, det var full panikk inne, sier han.

Også utenlandske soldater ankom sykehuset for å delta i operasjonen, oppgir en reporter fra TOLOnews.

Norge har rundt 60 spesialsoldater som er stasjonert i Kabul og samarbeider tett med det afghanske politiets spesialstyrke. Forsvaret vil ikke kommentere hvorvidt de deltok i kampene ved sykehuset.

– Forsvaret kan ikke kommentere pågående operasjoner, sa pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

– Støtter i ekstremsituasjoner

Han viste i stedet til en generell uttalelse på hjemmesiden der det står at norsk personell vil ha en tilbaketrukket rolle under det afghanske spesialpolitiets oppdragsløsning, men med mulighet til å yte direkte støtte i ekstremsituasjoner.

Angrepet skjer dagen etter at fire veibomber eksploderte nord i Kabul. De såret fire sivile, deriblant et barn. IS har påtatt seg ansvaret for bombeeksplosjonene. Senere mandag meldte afghansk etterretning at de hadde pågrepet en IS-leder i regionen, Zia-ul Haq, også kjent som Shaikh Abu Omer Al-Khorasani.

IS sto også bak et angrep mot et av landets største sykehus i mars 2017. Da ble rundt 50 mennesker drept, blant dem både helsepersonell og pasienter.