Kampene om den syriske landsbyen Baghouz fortsetter, mens president Donald Trump nok en gang hevder at IS er helt nedkjempet i Syria.

Trumps talskvinne Sarah Sanders opplyste fredag at «100 prosent» av de tidligere IS-kontrollerte områdene i Syria er gjenerobret av USA-støttede styrker og sa at Trump var orientert av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan om dette.

Like etter sa Trump det samme og viste journalister et kart over regionen.

Trump har i flere dager hevdet at den endelige seieren over IS i Syria var rett rundt hjørnet, og ifølge Sanders er seieren nå et faktum.

Fredag fortsatte imidlertid de USA-støttede SDF-opprørerne sin offensiv mot Baghouz-området nordøst i Syria, nær grensa til Irak.

Kampene fortsetter

– Kampene fortsetter, sa SDFs talsmann Adnan Afrin fredag kveld.

– Små IS-grupper nekter å overgi seg og gjennomfører angrep, og våre styrker svarer på dem, sa Afrin.

En av SDFs øverste ledere, Jia Furat, opplyste tidligere på dagen at det pågikk kamper mot IS på flere fronter i området.

– Kampene er harde, og IS viser at de akter å holde ut så lenge som mulig, het det i en kunngjøring fra SDF.

Ifølge SDF-kilder gjennomførte amerikanske fly angrep mot antatte IS-mål i Baghouz-området fredag morgen, og en amerikansk talsmann bekreftet at «operasjonen for å frigjøre Baghouz» fortsatte.

Endelig offensiv

De kurdisk-ledede SDF-styrken innledet for seks måneder siden det de omtalte som en endelig offensiv for å gjenerobre de siste IS-kontrollerte områdene i Syria.

Offensiven har gått langt seinere enn forventet, men IS-krigerne var til slutt isolert i en lomme rundt landsbyen Baghouz. 9. februar kunngjorde SDF at de innledet sluttoffensiven mot denne lommen.

Over 1.300 IS-krigere skal være drept i offensiven, 5.000 skal ha overgitt seg og over 60.000 sivile har flyktet fra området, det store flertallet av dem kvinner og barn.

Skjuler seg i tunneler

Ifølge SDF-talsmannen Kino Gabriel befinner det seg trolig fortsatt flere hundre IS-krigere i området, og mange av disse skjuler seg ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights i et nettverk av tunneler.

Den ytterliggående islamistgruppa IS kontrollerte på det meste over halvparten av Syria og rundt en tredel av Irak, men er nå i stor grad nedkjempet i begge land.