Fly med over 180 passasjerer krasj­landet i India

Minst 14 mistet livet i flyulykke i India.

Minst 14 mistet livet i flyulykke i India. Foto: AP

NTB

Minst 14 mennesker omkom og 15 ble kritisk skadd da et Air India Express-fly krasjlandet på flyplassen i Kozhikode i India, opplyser politiet.

Bilder delt i sosiale medier viser dramatiske scener og et fly som er delt i to etter å ha rast utfor rullebanen på Kozhikode International Airport, rundt 30 kilometer utenfor byen Kozhikode i Kerala-provinsen.

En talsmann for det indiske direktoratet for sivil luftfart, Rajiv Jain, opplyser at flight 1344 kom fra Dubai.

– Jeg kan bekrefte minst 14 dødsfall til sammen. Ytterligere 15 passasjerer har kritiske skader. Det er fremdeles en situasjon som utvikler seg, sier den høytstående lokale politimannen Abdul Karim.

184 passasjerer

Flyet hadde 184 passasjerer, ti av dem små barn, samt en besetning på sju om bord i flyet, opplyser Air India Express.

Politiet har fått beskjed om at alle de overlevende har fått en eller annen form for skader.

– Minst 89 personer, mange av dem med alvorlige skader, er lagt inn på ulike sykehus i Kozhikode, sier Karim.

Ifølge avisen India Today tilhørte Boeing 737-flyet Air India Express, et datterselskap av Air India, og kom fra Dubai i De forente arabiske emirater.

Om bord var indiske statsborgere som ble evakuert hjem som følge av koronapandemien.

Kilder ved flyplassen opplyser til avisen The Hindu at ulykken skjedde i 20.15-tida lokal tid og at kraftig regn gjorde landingsforholdene vanskelige.

Kozhikode har rundt en halv million innbyggere og var tidligere kjent som Calicut.