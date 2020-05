Nabolandene er skremt over det brasilianske koronakaoset

I løpet av neste uke vil Brasil ha klatret opp til andreplass på listen over land med flest smittede i verden.

Dette feltsykehuset i den brasilianske byen Manaus har nesten 150 senger. Kapasiteten er nesten sprengt. Foto: Felipe Dana, AP/NTB Scanpix

Det er ingen utsikt til at situasjonen vil stabilisere seg. I nabolandene Argentina og Paraguay er man redd for konsekvensene.

Brasils totale mangel på strategi og koordinering av innsatsen mot koronautbruddet får landets langt mer koordinerte naboer til å frykte en katastrofe om man ikke er i stand til å holde grensene hermetisk stengt.

Med et smittetrykk som bare øker og øker, har Brasil raskt klatret på listen over land som har minst kontroll over utbruddet. Om det fortsetter slik vil Sør-Amerikas største land ganske snart bare har USA foran seg på listen, skriver avisen Folha São Paulo, som siterer forskere for prognosen.

Lave tall i nabolandene

Situasjonen skremmer nabolandene Argentina og Paraguay, som var tidlig ute med å stenge sine grenser og sine samfunn. Mens Brasil med sine 210 millioner innbyggere offisielt rundet 16.000 døde i midten av uken som gikk, har Argentina med sine 45 millioner innbyggere klart å slippe unna med 373 døde, og Paraguay har med sine 7,5 millioner innbyggere kun ti døde.

Innbyggerne i Paraisopolis, et av de største slumområdene i São Paulo, protesterer mot manglende innsats mot koronasmitten. «Mer enn 13 millioner favela-innbyggere er glemt», står det på banneret. Foto: Andre Penner, AP/NTB Scanpix

Brasil har offisielt 260.000 smittetilfeller, men tallet kan reelt være langt høyere, da både testing og statistisk oppfølging av smitten er mangelfull. Eksperter ved universitetet i São Paulo mener at det reelle tallet er nærmere halvannen million syke brasilianere.

– Brasil utgjør en stor risiko for oss. Hver dag kommer det lastebiler med varer over grensen fra São Paulo, som er et av de mest infiserte stedene. Jeg forstår ikke uansvarligheten som utvises i Brasil. Jeg fatter det simpelthen ikke, sa Argentinas president Alberto Fernández for et par dager siden.

Hans kollega i Paraguay stiller seg like uforstående:

– Med det som skjer i Brasil faller det oss slett ikke inn å åpne grensen, ikke engang på gløtt. Brasil er kanskje det landet hvor smitten sprer seg hurtigst, og det utgjør en enorm fare for oss, sa Paraguays president Mario Abdo Benítez.

Bare «en liten forkjølelse»

Brasils president Jair Bolsonaro har helt siden koronaepidemiens start konsekvent kalt sykdommen covid-19 som «en liten forkjølelse». Han avviser å innføre seriøse tiltak for å stanse smitten. Presidenten mener at de økonomiske konsekvensene av en nedlukking av samfunnet vil være verre enn sykdommen, og vil hurtigst mulig normalisere situasjonen, fordi «folk gjerne vil på jobb, så de har mat på bordet». Bolsonaro mener også at hans kritikere har rottet seg sammen mot ham.

Derfor har guvernørene i landets 27 delstater og en rekke ordførere i brasilianske byer selv innført lokale regler for verneutstyr, avstand og karantene. Det har ført til et vell av ulike regler, og samtidig har regionene og byene måttet kjempe om respiratorer og andre nødvendigheter. De forskjellige meldingene fra landets regjering og de enkelte delstatene har ført til stor forvirring i befolkningen, som ikke vet hvem de skal tro på.

Disse demonstrerer til støtte for Brasils president Jair Bolsonaro. De vil ha slutt på smitteverntiltakene. Foto: ADRIANO MACHADO, REUTERS/NTB SCANPIX

Lempet på tiltakene

En rapport fra forskernettverket Rede de Pesquisa Solidaria viser at presset fra regjeringen førte til at en rekke delstater firet på sine opprinnelige karanteneregler og tiltak for sosial distansering. Mange borgere sluttet da å ta situasjonen alvorlig.

Konsekvensene av dette har vært dødelige, ikke minst i storbyene São Paulo og Rio de Janeiro, selv om begge metropolenes guvernører faktisk reagerte resolutt helt fra starten av. Sykehusene i særlig São Paulo, Rio de Janeiro og den nordøstlige delen av landet melder at de vil ha sprengt kapasitet på intensivavdelingene om få uker. Det er heller ingen utsikt til at situasjonen skal stabilisere seg.

Helseministeren ut i protest

Brasils regjering, som har vært rammet av den ene politiske krisen etter den andre, kunne i forrige uke tilføye enda en krise da helseminister Nelson Teich høylytt sa opp og slamret med døren på vei ut.

Nelson Teich begrunnet sin avgjørelse med at han følte seg presset til å promotere legemiddelet klorokin, som Bolsonaro – i likhet med USAs Donald Trump – har hyllet som et vidundermiddel, selv om det ikke er vitenskapelig bevist at det har en reell effekt mot koronaviruset og covid-19.

Teich var også uenig med Bolsonaro da han insisterte på at treningssentre, frisører og skjønnhetssalonger skulle holdes åpne.

Helseministeren satt i stillingen i mindre enn én måned, etter at Bolsonaro sparket hans forgjenger, Luiz Henrique Mandetta, som heller ikke var enig i presidentens håndtering av koronakrisen og måtte tåle tallrike ydmykelser fra presidenten. Mandetta erklærte at det ikke kun var ham som hadde fått sparken, men selve vitenskapen.

– Historien vil dømme Bolsonaro hardt, sa han.

De ferske gravene står tett på denne gravplassen. Foto: Felipe Dana, AP/NTB Scanpix

Så sluttet justisministeren

Omtrent samtidig forlot også justisministeren, den høyt profilerte og populære Sergio Moro, regjeringen. Han leverte sitt avskjedsbrev etter at Bolsonaro sparket den føderale politisjefen og ønsket å erstatte ham med noen som kunne stanse etterforskningen av presidentens to sønner. De mistenkes begge for å stå bak en såkalt «trollfabrikk», som finner opp og deler en stri strøm av konspirasjonsteorier og falske nyheter i farens favør.

Moro, som sto bak oppgjøret med politikere og næringslivstopper i en av verdens største korrupsjonssaker, den såkalte «Operasjon Bilvask», har offentlig anklaget Bolsonaro for korrupsjon, for å stikke kjepper i hjulet på etterforskningen av sine sønner, og for å blande seg i saker han bør holde seg langt unna.

Saken vurderes nå av påtalemyndigheten, og om saken finnes egnet til rettsforfølgelse skal det brasilianske parlamentets underhus stemme om den skal gå videre. I så fall vil Bolsonaro bli tvunget til å tre tilbake i 180 dager.

Presidenten selv avviser å ha skumle motiver for å sparke politisjefen. Han ville bare gjerne ha «noen han kunne ringe og prate med» i stillingen, sier han.

Presidentens oppslutning har falt markant siden koronakrisen brøt ut, men likevel har han ikke tenkt å rette seg etter gode råd, og forrige helg deltok han i enda en demonstrasjon som støttet ham. Han ankom med elleve av sine statsråder og menget seg med folkemengden. Ved denne anledningen bar han imidlertid munnbind.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN