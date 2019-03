USAs justisminister jobber med å sladde de delene av Mueller-rapporten som ikke er lov å offentliggjøre. Han håper å gi rapporten til Kongressen i april.

Justisminister William Barr har gitt lederen for Senatets justiskomité Lindsey Graham en oppdatering om fremdriften i arbeidet med rapporten, som er et resultat av Robert Muellers to år lange russlandsgransking.

Sladder gradert materiale

Graham spiste middag med Barr tirsdag kveld og har snakket med nyhetsbyrået AP. Senatoren sier justisministeren er innstilt på stille til høring i komiteen etter at rapporten er overlevert. Barr sa han jobber med å sladde graderte opplysninger i rapporten som han ikke har lov til å offentliggjøre.

Tirsdag sa en anonym tjenestemann i justisdepartementet at det vil ta «uker, ikke måneder» før materialet kan frigis. Demokratene er imidlertid utålmodige, og seks av deres komitéledere i Kongressen har gitt Barr frist til tirsdag med å legge fram hele rapporten. Så langt har justisministeren sendt ut en fire sider lang oppsummering med hovedpunktene. Der fremgår det at det ikke har foregått noen konspirasjon eller samrøre mellom Russland og Donald Trumps valgkampapparat. Muellers folk har heller ikke funnet det bevist at Trump har hindret etterforskningen.

– Frikjenner ikke

Mens presidenten har tatt sammendraget som bevis på at rapporten renvasker ham fullstendig, skriver Barr at den ikke frikjenner presidenten, selv om den heller ikke beviser at det har skjedd noe ulovlig.

Ettersom Barr er utnevnt av nettopp Trump, mener mange demokrater at han ikke er tilstrekkelig uavhengig. Det er ett av argumentet de bruker for at hele rapporten må bli kjent.