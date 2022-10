Over 60 døde i brokollaps i India

Tallet på døde etter brokollapsen i Gujarat i India stiger. Minst 60 mennesker er meldt omkommet og det er frykt for at tallet vil stige

Det var over 400 personer på broen da den kollapset. Veldig mange av dem havnet i elven.

Redningsarbeidere forsøker å berge liv etter en bro kollapset i den indiske delstaten Gujarat søndag. Det skal ha vært flere hundre mennesker på den smale hengebroen da den kollapset.

Bilder tatt fra en video viser store folkemengder utenfor et sykehus som tar imot ofre fra brokollapsen i Morbi-distriktet i delstaten Gujarat søndag.

NTB-TT-AFP

Flere hundre mennesker skal ha befunnet seg på broen da den kollapset. Det er en over 100 år gammel hengebru over elven Machchhu i Morbi-distriktet delstaten Gujarat. Broen åpnet nylig etter å ha blitt renovert. Over hundre mennesker skal ha falt i elven, opplyser tjenestepersoner til lokale medier. Det er ikke kjent hvor mange som befant seg på den smale, historiske hengebroen da den raste sammen.

Ifølge Times of India har mennesker falt ned i elva, mens andre har blitt sittende fast. Bilder og videoer fra stedet viser mennesker som forsøker å ta seg opp av vannet og klamrer seg fast i rester av broen.

Minister Harsh Sanghavi i delstatsregjeringen opplyser at 70 personer så langt er reddet og fraktet til sykehus, skriver India Today.

Statsminister Narendra Modi skriver på Twitter at skadde og etterlatte skal få erstatning. Modi kommer fra Gujarat og befant seg i delstaten da ulykken skjedde.