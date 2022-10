Minst 40 døde i brokollaps i India

Over 40 mennesker døde i en brokollaps i Morbi i delstaten Gujarat i India søndag, opplyser myndighetene i delstaten.

Det var over 400 personer på broen da den kollapset. Veldig mange av dem havnet i elven.

NTB-TT-Ritzau

Ifølge The Times of India er det snakk om en nesten 100 år gammel hengebro over elven Machchhu. Broen åpnet nylig etter å ha blitt renovert.

Det var over 400 personer på broen da den kollapset, ifølge den lokale nyhetskanalen Zee News.

Minister Harsh Sanghavi i delstatsregjeringen opplyser at 70 personer så langt er reddet og fraktet til sykehus, skriver India Today.

Statsminister Narendra Modi skriver på Twitter at de etterlatte skal få erstatning.