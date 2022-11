Taylor Swift-kaos utløser senatshøring i USA

Kaos og sammenbrudd i billettsalget til Taylor Swifts nye turné har utløst en høring i Senatet i USA om mangel på konkurranse innen nettsalg av billetter.

Taylor Swift er så populær at pågangen etter konsertbilletter fikk Ticketmasters systemer til å knele. Nå vil to senatorer ha en høring om mangel på konkurranse i billettmarkedet.

NTB

Flere tusen Swift-fans ble sittende skuffet – og billettløse – tilbake da Ticketmasters systemer brøt sammen sist torsdag. Problemet oppsto allerede under forhåndssalget, der millioner av fans forsøkte å sikre seg billetter til den kommende Eras-turneen.

Etter planen skulle det åpne salget starte neste dag, men Ticketmaster endte med å avlyse salget og viste til «utilstrekkelig billettlager» og «ekstraordinært høy etterspørsel».

– Fungerer ikke

Den demokratiske senatoren Amy Klobuchar sier kaoset gjør det veldig klart at det billettmarkedet ikke fungerer godt nok. Nå planlegger hun og hennes republikanske kollega Mike Lee høring i Senatets komité for konkurranse og forbrukersaker.

– I forrige uke ble problemene i billettmarkedet smertelig klare da Ticketmaster sviktet hundretusener av fans som håpet å kjøpe konsertbilletter. De høye gebyrene, nettproblemene og kanselleringene kundene opplevde, viser hvordan Ticketmasters dominerende markedsposisjon gjør at selskapet ikke er under press for å drive kontinuerlig innovasjon og forbedring, sier Klobuchar.

– Derfor vil vi holde en høring for å se hvordan kunder og artister rammes av manglende konkurranse, sier hun.

– Forbannet

Taylor Swift har selv gitt uttrykk for frustrasjon og sinne over at hennes fans brukte timevis på å forsøke å skaffe seg billetter. Hun sier Ticketmaster flere ganger hadde forsikret henne om at de kunne takle pågangen.

– Det er fantastisk at 2,4 millioner mennesker fikk billetter, men jeg blir forbannet når mange forteller at de føler det som om de hadde overlevd flere bjørneangrep på veien, sier hun på Instagram