EMD mener Russland er ansvarlig for drapet på eksspion

Den europeiske menneskerettsdomstolen slår fast at Russland er ansvarlig for drapet på den tidligere agenten og regimekritikeren Aleksandr Litvinenko i 2006.

Marina Litvinenko under et besøk i Oslo i 2007. Hun har fått medhold i Den europeiske menneskerettsdomstolen i at Russland sto bak drapet på ektemannen hennes. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Litvinenko bodde i London da han ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 da han drakk en kopp te.

Menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast i en kjennelse tirsdag at han ble drept av de to russerne Andrej Lugovoj og Dmitri Kovtun, og at de to handlet på vegne av russiske myndigheter.

Litvinenko var en regimekritiker og tidligere russisk FSB-agent. En britisk undersøkelse har tidligere konkludert med at russiske agenter drepte Kreml-kritikeren. Russland nekter for å ha vært involvert.

Litvinkenkos enke Marina Litvinkenko har brukt flere år på å kjempe for rettferdighet for ektemannen og var den som klaget saken inn til EMD.