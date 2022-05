Lekket abort-utkast i USA er ekte

Et lekket utkast til en abort-avgjørelse fra USAs høyesterett er ekte, bekrefter høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts (t.v.) i samtale med høyesterettsdommer Stephen Breyer, som pensjonerer seg til sommeren.

Han understreker samtidig at den endelige kjennelsen vil kunne avvike fra det foreløpige utkastet.

Det ble lekket til Politico, som publiserte det mandag. Roberts sier det er igangsatt en gransking av lekkasjen, som han kaller et svært grovt tillitsbrudd.

Biden: – Rettigheter i fare

Utkastet tyder på at det er flertall i høyesterett for å oppheve kjennelsen «Roe vs. Wade» fra 1973. I så fall vil det trolig bli opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort. I en rekke konservative delstater kan reglene bli svært strenge.

President Joe Biden tror en rekke rettigheter kan stå i fare hvis USAs høyesterett opphever den føderale retten til abort.

Biden nevnte tirsdag blant annet homofile ekteskap.

– Hvis denne beslutningen blir den endelige, så er det virkelig en ganske radikal beslutning, mener presidenten.

Trettebergstuen: - Grøsset

I en rekke konservative delstater kan abortrettighetene bli kraftig innskrenket eller i praksis opphevet.

Forkjempere for retten til abort mener argumentasjonen i utkastet kan brukes til å oppheve flere rettigheter som ikke eksplisitt er nevnt i USAs grunnlov. Dette gjelder blant annet retten til å kunne gifte seg med en person av samme kjønn.

Det lekkede utkastet til abortavgjørelse fra USAs høyesterett får kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til å grøsse.

– Det er forferdelig. Jeg grøsset da jeg hørte det, sier Trettebergstuen til Dagbladet tirsdag.

Hun mener dette vil være et kjempestort tilbakeslag og er en del av en alvorlig trend hvor kvinners grunnleggende menneskerettigheter og reproduktive rettigheter går i feil retning.