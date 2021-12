Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg dømt til fengsel

Den tidligere danske innvandringsministeren Inger Støjberg er dømt til 60 dagers fengsel i riksrettssaken som ble anlagt mot henne.

Den tidligere danske innvandringsministeren Inger Støjberg er dømt til 60 dagers fengsel i riksrettssaken som ble anlagt mot henne.

Aktor la ned påstand om fire måneders ubetinget fengsel, og dommen er dermed mildere enn det påtalemyndigheten ønsket.

Retten kom til at hun handlet med forsett. Straffen er ubetinget. Dommen kan ikke ankes.

Saken startet 2. september og varte fram til 25. november etter 30 rettsdager.

Det var et flertall i Folketinget som i februar vedtok å stille Støjberg til den sjette riksrettssaken i Danmarks historie.

Barnebrudsaken

Støjberg sto tiltalt for å ha vært ansvarlig for å iverksette og opprettholde en ulovlig instruks om at asylsøkere som var et par skulle skilles, hvis en av dem var mindreårig.

Den tidligere Venstre-politikeren meldte seg ut av partiet da det stemte for riksrettssaken mot henne. Hun har omtalt saken som barnebrudsaken og har ikke erkjent noen skyld.

Over 20 par skilt

En granskningskommisjon erklærte at instruksen hun ga i 2016 da hun var utlendings- og integreringsminister, var ulovlig og for vidtrekkende, samt at den brøt med menneskerettskonvensjonen.

Instruksen innebar at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis den ene eller begge var under 18 år. Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig.

I alt ble 22 eller 23 par skilt. I de fleste tilfellene var parene relativt jevnaldrende.