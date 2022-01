Nær 1.700 nye pågripelser i Kasakhstan det siste døgnet

Det siste døgnet er 1.678 personer pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i de voldelige sammenstøtene i Kasakhstan i forrige uke, opplyser myndighetene.

Politi kontrollerer trafikken i Almaty i Kasakhstan onsdag.

NTB

Dermed er rundt 12.000 personer pågrepet til sammen.

Over 300 etterforskningssaker er åpnet i forbindelse med uroen som rammet landet i forrige uke. Opptøyene, som begynte som demonstrasjoner mot høye gasspriser, førte til at minst 164 mennesker ble drept og over 2.000 ble skadd.

Inn mot helgen roet situasjonen seg, og mandag ble flytrafikken i Almaty, som var okkupert av demonstranter, gjenopptatt.