Polsk politimann skal være skadd etter trefninger med migranter

Polens forsvarsdepartement bekrefter at deres styrker har slått tilbake mot steinkastende migranter ved grenseposten i Kuznica. En politimann skal være skadd.

Migranter ved grensepasseringen i Kuznica.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Trolig har politimannen pådratt seg et kraniebrudd, ifølge politiet.

– Kuznica: Migranter angrep våre soldater og offiserer med steiner og prøver å ødelegge gjerdet så de kunne krysse inn i Polen. Våre styrker brukte tåregass for å stanse migrantenes angrep, skriver departementet på Twitter.

Departementet hevder også at hviterussiske styrker har forsøkt å ødelegge gjerdet langs landenes felles grense.

I tillegg har etaten med ansvar for grensevakten lagt ut en video av at de bruker vannkanon mot en gruppe migranter ved grensa.

Hendelsene er en eskalering av situasjonen på grensa, der tusenvis av migranter prøver å slippe inn i EU. Russiske myndigheter sier i en uttalelse at bruken av tåregass og vannkanoner er «uakseptabel.»

Polen erklærte krisetilstand i grenseområdene i begynnelsen av september, etter at mange migranter fra Midtøsten begynte å gå via Hviterussland for å komme seg til Europa.

Irak uttaler tirsdag at om lag 200 irakiske borgere har vært i kontakt med dem og evakueres frivillig fra Hviterussland torsdag.