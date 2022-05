18 elever og tre voksne drept i skoleskyting i Texas

Dødstallet etter tirsdagens skyting på en barneskole i Texas har steget til 21. 18 elever og tre voksne ble drept, ifølge myndighetene. Gjerningsmannen er død.

Helsepersonell og andre står utenfor Robb Elementary School i småbyen Uvalde i Texas der mange barn ble drept i skoleskytingen tirsdag.

NTB

Publisert Publisert I går 22:46

Myndighetene meldte tirsdag ettermiddag at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School. Store politistyrker rykket ut til stedet, og etter en stund ble det opplyst at den antatte gjerningspersonen var pågrepet.

Tidlige meldinger gikk ut på at to barn var drept, men noe senere opplyste guvernør Greg Abbott at 15 personer var drept – 14 elever og én lærer. Tallet ble ytterligere oppjustert natt til onsdag norsk tid, til totalt 21 drepte. Bekreftelsen kom fra senator Roland Gutierrez fra Texas.

– Jeg ble nettopp orientert av Texas-politiet om at 18 barn er døde, sa Gutierrez til CNN natt til onsdag norsk tid.

Det er uklart om den antatte gjerningsmannen er inkludert blant de tre voksne som også ble drept.

– Var elev

Flere oppgis også å være såret. Myndighetene har ikke oppgitt noen tall. Politisjef Pete Arrendondo sier det dreier seg om «flere sårede». Tidligere tirsdag opplyste et sykehus i byen at 13 barn var blitt fraktet dit, mens et annet sykehus opplyste at en 66 år gammel kvinne var innlagt med kritiske skader.

Abbott sier den mistenkte gjerningsmannen var en 18 år gammel elev ved byens videregående skole.

– Skytteren er død, og det antas at politiet drepte ham, sier Abbott ifølge nyhetsbyrået DPA.

Omstendighetene rundt dette var imidlertid fortsatt uklare natt til onsdag norsk tid.

Ukjent motiv

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. ABC viser til en uttalelse fra politiet der det opplyses at USAs nasjonale antiterrorsenter sier det ikke er noen kjent terrortilknytning til massedrapet.

Den antatte gjerningsmannen handlet alene, opplyser politisjef Pete Arredondo.

Gjerningspersonen tok seg inn på skolen med et håndvåpen og muligens en rifle, ifølge Abbott. Abbott sier den antatte gjerningsmannen er identifisert som 18 år gamle Salvador Ramos. 18-åringen mistenkes å ha skutt bestemoren sin før skoleskytingen skjedde, ifølge Abbott.

Den ene av de tre drepte voksne skal ha vært en grensevakt som var i nærheten da skytingen skjedde. Han hastet av gårde til skolen uten å vente på støtte fra kolleger og ble skutt og drept av den antatte gjerningsmannen, som befant seg bak en barrikade, ifølge en uttalelse fra en ikke navngitt politikilde.

Småbyen Uvalde har om lag 16.000 innbyggere og ligger 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas. Byen ligger 120 kilometer fra Mexico-grensen.

Biden skal tale

Det hvite hus' talskvinne Karine Jean-Pierre sa sent tirsdag kveld norsk tid at president Joe Biden skal kommentere skoleskytingen etter at han har ankommet USA fra Asia-reisen.

– Han ber for familiene som er berørt av denne grusomme hendelsen, og han skal snakke om dette i kveld når han kommer tilbake til Det hvite hus, opplyser hun.

Biden har beordret at Det hvite hus skal flagge på halv stang fram til solnedgang søndag.

– Nok er nok

USAs visepresident Kamala Harris sier at «nok er nok».

– Våre hjerter blir knust gang på gang. Vi må ha mot til å handle, sier Harris etter den siste skoleskytingen i landet.

Tirsdagens skoleskyting i Texas var den verste i USA siden Sandy Hook-skytingen i delstaten Connecticut i 2021, der 20 barn og seks ansatte ble drept.