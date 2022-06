Journalister krever at Assange løslates

En internasjonal koalisjon av journalister og redaktører krever at WikiLeaks-stifteren Julian Assange løslates fra fengsel, og at anklagene mot ham droppes.

Julian Assange i forbindelse med et rettsmøte i 2019.

NTB

15 representanter for internasjonale journalist- og forleggerorganisasjoner og fagforeninger møttes onsdag i Genève for å kreve at Assange settes fri i ytringsfrihetens navn.

– Vi krever at Julian Assange løslates, får komme tilbake til sin familie og får leve et normalt liv, sier Dominique Pradalie, leder for Det internasjonale journalistforbundet (IFJ) som har 600.000 medlemmer i 140 land.

– Hvis han løslates nå, har de fortsatt stjålet ti år av livet hans, sa hun.

Organisasjonene kommer med appellen etter at den britiske regjeringen i forrige uke godkjente at Assange kan utleveres til USA, der han er tiltalt for spionasje og risikerer 175 år i fengsel. Assange har varslet at avgjørelsen blir anket.

Assanges synd er at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde over 500.000 klassifiserte amerikanske dokumenter om krigene i Irak og Afghanistan. Noen av dem avdekket amerikanske krigsforbrytelser.