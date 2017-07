Både fastboende og ferierende er rammet av en kraftig skogbrann sør i Frankrike.

De hylende, glohete skog- og buskbrannene i områdene vest for St. Tropez har tvunget frem evakuering av rundt 12.000 mennesker, både fastboende og ferierende.

Den siste oppblussingen skjedde tirsdag kveld og natt til onsdag. Da hadde allerede Frankrike bedt nabolandene om hjelp til å slokke en rekke andre branner som raste i fylket Var, blant annet i baklandet på St. Tropez-halvøyen. Italia reagerte raskt og sendte to fly av typen Canadair.

Kjenner du noen som er i Frankrike? Tips oss på 2211@bt.no

4000 brannmenn i sving

De cruiser i stor fart på havoverflaten mens de fyller tankene med flere tusen liter vann og setter så kursen mot flammene i åssidene. Flyene går i kontinuerlig fart mellom Middelhavet og brannstedene.

Over 4000 brannmenn er satt inn for å få kontroll over de mange brannstedene, og flere vil bli sendt ned fra andre og mindre brannutsatte områder nord i Frankrike.

Brannmannskapene disponerer 19 vannbombefly, og innenriksminister Gerard Collomb kunngjorde tirsdag at ytterligere seks spesialfly blir satt inn i kampen mot flammene.

Claude Paris / Scanpix

Farlig kombinasjon

I sør er det knusktørt, samtidig som det er svært varmt. Nordavinden Mistral sprer flammene raskere enn mannskapene klarer å reagere.

Ved formiddagstider onsdag var det krattskogen ved den idylliske feriebyen Bormes-les-Minomas, midtveis mellom St. Tropez og Hyère, som ble svidd av.

Over natten ble 12.000 personer evakuert, hvorav 3000 ferierende som hadde installert seg på seks av områdets mange campingplasser. Mange evakuerte er blitt midlertidig plassert i kommunale forsamlingssaler og idrettshaller, mens andre velger å sove på stranden i trygge områder.

Status onsdag morgen var at 800 hektar med skog og kratt var svidd av. En nedsotet og rykende skogbunn vitner om flammenes herjinger.

Frykter for dyrelivet

Om lag 540 brannmenn var satt inn i det svært krevende slokningsarbeidet i området rundt Bormes-les-Mimosas. I morgentimene ble det sendt opp fire sporingsfly som skal registrere nøyaktig hvor flamme er, og i hvilken retning de beveger seg.

Lokale dyrevernsgrupper frykter at brannene har gått hardt ut over dyrelivet, ikke minst den sjeldne skilpaddearten Hermann som er spesiell for kystområdet ved Middelhavet.

En lokal tjenestemann kritiserer myndighetene for at det ikke regelmessig ryddes opp i underskogen. En tendens i dette populære området er at det blir færre bønder og mindre dyrket mark blir. Frittvoksende busker og kratt brer seg ukontrollert. Samtidig er stor utbygging av feriehus med veier og kraftlinjer tett på skogsområder med på å øke brannfaren.