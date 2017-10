I et forsøk på å trøste enken etter en drept soldat, skal president Donald Trump ha sagt til henne at soldaten visste hva han hadde gitt seg i kast med.

– Han visste hva han gikk med på, sa Trump til soldatens enke, ifølge kongressrepresentanten Frederica Wilson.

Wilson sier hun satt i samme bil som Myeshia Johnson på vei til flyplassen i Miami for å motta båren med Johnsons drepte ektemann, soldaten David Johnson. Trump ringte til Johnson mens de satt i bilen. Wilson sier hun hørte deler av telefonsamtalen.

På spørsmål fra den Miami-baserte fjernsynsstasjonen WPLG om Wilson virkelig hørte Trump si akkurat disse ordene, sier hun:

– Ja, han sa det. For meg er det noe man kan si i en samtale, men man bør ikke si det til en sørgende enke. Det er svært ufølsomt, sier Wilson.

Trump selv avviser at han har sagt noe sånt.

– Den demokratiske kongresskvinnen har fullstendig diktet opp det jeg sa til konen til en soldat som ble drept i kamp. Og jeg har bevis. Trist!, skrev Trump på Twitter tidlig onsdag morgen. Presidenten går ikke inn på hva slags bevis det er snakk om, og han har så langt ikke lagt det frem.

David Johnson var én av de fire amerikanske soldatene som ble drept i et bakholdsangrep i Niger for to uker siden.

Soldatens enke sier at hun i ettertid ikke klarer å huske alt som Trump sa til henne.

Trump har blitt kritisert for ikke å ha tatt umiddelbar kontakt med de pårørende til de fire drepte soldatene. Men på mandag sa Trump at han har skrevet brev til dem, men at brevene ennå ikke var blitt sendt. Tirsdag besluttet han å ringe til dem.

Samme dag skrøt Trump og sa at han er den eneste presidenten som har ringt til hver eneste familie som har mistet en soldat. Nyhetsbyrået AP har vært i kontakt med tre familier som ennå ikke har blitt oppringt av Trump. Senere tirsdag medga Trump at han ikke med sikkerhet kunne si hva tidligere presidenter har gjort.