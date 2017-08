Både partikolleger og politiske motstandere tar avstand fra president Trumps nye uttalelse om at begge sider må ta skylden for volden i Charlottesville.

– Det må være tydelig. Forestillingen om et hvitt overherredømme er frastøtende. Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for. Det er ikke rom for moralsk tvetydighet, skriver lederen for Representantenes hus, den ledende republikaneren Paul Ryan, på Twitter.

Meldingen kommer etter Donald Trump igjen begynte å fordele skyld.

Presidenten fikk kritikk da han gikk ut mot vold «på alle sider». Under press fulgte han søndag opp med å fordømme rasistiske og nasjonalistiske hatgrupper, men tirsdag snakket han igjen om delt skyld for de voldsomme sammenstøtene i Virginia. En kvinne ble drept da en bilist med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe som var kommet for demonstrere mot nasjonalister og nynazister som samlet seg i byen.

– Denne historien har to sider. Dere snakker om en «alt-right»-bevegelse. Men det finnes også en «alt-left»-bevegelse, og noen av dem var bevæpnet med køller. Hadde den siden også skyld? Jeg mener det, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag, som egentlig skulle handle om infrastruktur.

«Alt-right» er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.

J. Scott Applewhite / AP / Scanpix

– Vil koste verden mye smerte

Florida-senator Marco Rubio er også sterkt kritisk til sin tidligere motstander fra nominasjonskampen før valget i fjor.

– President, du kan ikke tillate at forkjemperne for et hvitt herredømme kun får deler av skylden. Deres tanker vil koste nasjonen og verden så mye smerte, skriver han på Twitter.

Demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i Senatet, skriver på Twitter: «Ved å si at han ikke velger side, er det nettopp det Donald Trump gjør. Når David Duke og andre høyreekstreme hyller uttalelsen dine, gjør du noen veldig, veldig feil.»

Duke er tidligere leder for Ku Klux Klan, og takket mandag presidenten for at han igjen plasserer deler av skylden på motdemonstrantene i Charlottesville.

Hvite nasjonalister som følger nøye med på Trumps reaksjoner etter sammenstøtene i Charlottesville var først fornøyde, deretter sinte da Trump omtalte de ytterliggående nasjonalistene som «bøller og kriminelle». Nå ser de ut til å være tilfredse igjen etter at presidenten har gått tilbake til sin opprinnelige linje med «skylddeling».

Steve Helber / TT / Scanpix

Trekker seg fra næringsråd

Richard Trumka leder AFL-CIO, den største hovedsammenslutningen på arbeidstakersiden i USA. Han er det femte medlemmet som trekker seg fra presidentens råd for industriarbeidsplasser.

– Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror. Presidentens uttalelser i dag annullerer de fremtvungne kommentarene han kom med i går om Ku Klux Klan og nynazister, sier Trumka.

Også flere næringslivstopper har sagt fra seg plassene sine i American Manufacturing Council i protest mot Trumps trege reaksjon på demonstrasjonene. Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA. Panelet skal jobbe med å skape flere jobber i USA.

Trump hevder sågar at relasjonene mellom svarte og hvite i USA har blitt bedre i hans periode og vil bli enda bedre hvis det skapes flere jobber i USA.