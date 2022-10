FN: 46 jenter og kvinner drept i skoleangrep i Kabul

Hele 53 mennesker ble drept i selvmordsangrepet mot en utdanningsinstitusjon i Afghanistans hovedstad Kabul, ifølge FN. Blant dem var 46 jenter og kvinner.

Blodige bøker og gjenstander lå igjen etter fredagens selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul i Afghanistan.

I tillegg ble 110 mennesker såret i bombeangrepet før helgen, opplyste FNs Afghanistan-kontor (Unama) mandag ettermiddag.

Dødstallet har i løpet av helgen steget fra 43 til 53.

En selvmordsbomber sprengte seg selv fredag ved kvinnedelen i en kjønnsdelt studiesal. Salen var full av flere hundre elever som gjennomførte en tentamen som forberedelse til opptak til høyere utdanning.

Angrepet skjedde i et nabolag i Kabul som i hovedsak er befolket av den sjiamuslimske hazaraminoriteten. Hazaraene er blitt utsatt for noen av de verste overgrepene i Afghanistans historie.

Afghanske jenter og kvinner ropte slagord under en demonstrasjon under parolen «stopp folkemordet mot hazaraene» i Kabul dagen etter klasseromsangrepet som krevde over 50 menneskeliv.

Hvem sto bak?

– Våre menneskerettighetsteam fortsetter å dokumentere forbrytelsen. Vi verifiserer fakta og etablerer troverdige data for å imøtegå fornektelse og revisjonisme, tvitrer Unama mandag om det siste angrepet.

Taliban-regjeringen i Afghanistan har ofte forsøkt å dysse ned terrorangrep siden den kom til makten i fjor. Denne gangen har myndighetene oppgitt at 25 mennesker ble drept og 33 såret.

Ingen gruppe har ennå tatt på seg ansvaret for klasseromsangrepet. Den ytterliggående islamistgruppen IS har stått bak en rekke tidligere angrep i samme område mot jenter, skoler og moskeer.

Demonstrasjoner i Kabul

Utdanning er et opphetet tema i Afghanistan, der Taliban har nektet mange jenter i å vende tilbake til videregående utdanning. Også IS er sterkt imot at kvinner og jenter skal gå på skole.

Talibans retur til makten i Afghanistan brakte en slutt på den 20 år lange krigen mot landets vestligstøttede regjering. Det førte til en betydelig reduksjon i voldshandlinger, men sikkerhetssituasjonen er blitt stadig verre de siste månedene.

Fredagens angrep utløste sporadiske, kvinne-ledede demonstrasjoner i Kabul og enkelte andre afghanske byer.

– Få en slutt på folkemordet på hazaraene, det er ingen forbrytelse å være sjia, ropte rundt 50 kvinner mens de lørdag marsjerte gjennom nabolaget Dasht-e-Barchi der angrepet fant sted.

Talibans styrker har grepet inn og stanset flere av protestene, ofte ved å skyte i luften og banke opp demonstranter.

Forfulgt minoritet

Hazaraene har i mange tiår blitt forfulgt og undertrykt i Afghanistan, der flertallet av befolkningen er sunnimuslimer.

I mai i fjor, før Taliban kom til makten igjen, ble minst 85 mennesker drept og 300 såret da tre bomber eksploderte nær en skole i Dasht-e-Barchi. De fleste av ofrene var jenter.

Ingen gruppe tok på seg ansvaret for dette angrepet heller. Men et år tidligere sa IS at de sto bak et selvmordsangrep som krevde 24 liv ved en utdanningsinstitusjon i samme område.