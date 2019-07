Minst tolv personer er drept og om lag 180 såret av en kraftig bombe i den afghanske byen Ghazni.

Søndagens angrep rammet Afghanistan samme dag som en stor afghansk fredskonferanse startet i Doha i Qatar. En rekke afghanske politikere og Taliban deltar på den to dager lange konferansen.

Taliban har påtatt seg ansvaret for selvmordsangrepet, som skjedde i byen Ghazni sentralt i landet. Byen ligger på veien mellom hovedstaden Kabul og Kandahar. Angrepet var rettet mot et etterretningssenter, men mange av ofrene gikk på en skole like ved.

– De fleste sivile

Ifølge en talsmann for Taliban ble flere titall etterretningsfolk drept og såret. En talsmann for helsedepartementet oppgir at tolv personer ble drept og at 179 personer ble såret, hvorav de fleste var sivile, deriblant mange barn.

Nesten hver eneste dag blir det meldt om Taliban-angrep i Afghanistan. Gruppa har de siste årene tatt kontroll over store områder i de afghanske distriktene, noe som ifølge eksperter gir gruppa gode forhandlingskort under forsøket på å få i stand en fredsavtale med regjeringen.

Framgang i samtaler

USA og Taliban har akkurat gjennomført en sjuende runde med samtaler, og begge parter har meldt om stor framgang i samtalene. Samtalene tar en pause under fredskonferansen, som pågår søndag og mandag.

Også fredag ble Ghazni rammet av et angrep. Det var rettet mot en sjiamuslimsk moské. Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvar for angrepet. To personer ble drept og minst 20 såret.

Fredag ble også 14 mennesker drept og 40 såret i et granatangrep mot et marked i Faryab-provinsen nord i landet. Taliban sto bak angrepet, som egentlig var ment å ramme en militær kontrollpost.