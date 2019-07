Det er planlagt fremvisning av stridsvogner og militærfly når president Donald Trump skal tale i Washington i forbindelse med USAs nasjonaldag.

– Kanskje vil Air Force One gjøre en lav sving over forsamlingen, skriver Trump på Twitter om planene for feiringen av nasjonaldagen. Han oppfordrer også folk til å være på plass tidlig for å få med seg begivenhetene, og har lovet publikum «tidenes show».

På Twitter har også visepresident Mike Pence vært på banen, der han blant annet skriver at showet vil være en flott visning av USAs «fantastiske militære».

– Desperat rop om oppmerksomhet

Trump har bedt om at det utstilles stridsvogner når han skal tale i Washington i forbindelse med USAs nasjonaldag. Ønsket har vakt oppsikt blant antikrigsdemonstranter i Washington som i klare ordelag har sagt hva de mener om presidentens ønske.

Noen kritikere mener Trump bryter med uskrevne regler og at han bruker dagen til å styrke sin posisjon. Blant annet skriver den demokratiske senatoren Chuck Schumer på Twitter at Trumps planer for nasjonaldagen er et «desperat rop om oppmerksomhet».

Det har også vært kritikk rettet mot hva feiringen kommer til å koste. Trump har bagatellisert kritikken og har blant annet ytret at regningen vil være liten sammenliknet med hva feiringen er verdt.

NTB scanpix

Oppblåsbar «Baby Trump»

Det er ventet flere demonstrasjoner i forbindelse med markeringen.

Blant annet skal den venstreorienterte organisasjonen Code Pink ta med sin «Baby Trump» – en stor oppblåst dukke som viser presidenten i bleier.

Men Nasjonalparkstjenesten har nektet demonstrantene å fylle den oppblåsbare ballongen med helium. Dermed vil fremstillingen av en sur og barnslig Trump bli værende på bakken.

NTB scanpix

– Sløsing med penger

– I stedet for å ta for seg for eksempel hjemløshet blant krigsveteraner, bruker han heller penger på å øke sitt ego gjennom en parade som egentlig handler om han. For en sløsing med penger, sier demokraten Julian Castro.

Selv om den amerikanske nasjonaldagen har rykte på seg for å være patriotisk, er den normalt sett frigjort fra politikken. Den er vanligvis heller ikke dominert av militære elementer.

Trump vil holde sin tale fra Lincoln Memorial i Washington DC klokken 18.30 lokal tid (00.30 norsk tid).