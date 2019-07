De mye omtalte stridsvognene og militærflyene satte rammen da president Donald Trump hyllet historiske amerikanske bragder i sin 4. juli-tale i Washington.

I forkant av uavhengighetsmarkeringen lovet Trump «tidenes show» utenfor Lincolnmonumentet i Washington, men ettermiddagsbyger og nedbør gjorde at mange publikummere trakk vekk.

National Mall-parken utenfor monumentet var imidlertid fullt da Trump inntok podiet. Presidenten innledet talen med å sitere Thomas Jeffersons uavhengighetserklæring.

– Vi holder disse sannhetene til å være selvsagte at alle mennesker er skapt like, at de er gitt visse uforanderlige rettigheter, blant disse er liv, frihet og jakten på lykke.

Alex Brandon, AP / NTB Scanpix

Frihetskamper

Trump dro frem suffragettene, som kjempet frem kvinnelig stemmerett, og borgerrettighetsbevegelsen som eksempler på amerikanske frihetskamper i uavhengighetserklæringens ånd.

Presidenten hyllet også det amerikanske militæret, før han ramset opp amerikanske krigsbragder, fra den tripolitanske krigen til andre verdenskrig. Han lovet også fremtidige bragder fra amerikansk side.

– En dag vil vi se det amerikanske flagget på Mars, sa han.

Trump tok tidvis pauser fra talen mens jagerfly fløy over Lincolnplassen. De omstridte stridsvognene som har blitt en snakkis i USA de siste dagene, var plassert rundt plassen.

AP / NTB Scanpix

Strid om stridsvogner

Ønsket om stridsvogner har vakt oppsikt blant antikrigsdemonstranter i Washington som i klare ordelag har sagt hva de mener om presidentens ønske.

Noen kritikere mener Trump brøt med uskrevne regler, og at han bruker dagen til å styrke sin posisjon. Det hvite hus laget et eget VIP-område, der billetter ble delt ut til allierte av administrasjonen.

Selv om den amerikanske nasjonaldagen har rykte på seg for å være patriotisk, er den normalt sett frigjort fra politikken. Den er vanligvis heller ikke dominert av militære elementer.

Det har også vært kritikk rettet mot hva feiringen kommer til å koste.

– I stedet for å ta for seg for eksempel hjemløshet blant krigsveteraner, bruker han heller penger på å øke sitt ego gjennom en parade som egentlig handler om ham. For en sløsing med penger, sier demokraten Julian Castro.

Alex Brandon, AP / NTB Scanpix

Demonstranter

I forkant av talen ble to personer pågrepet i forbindelse med flaggbrenning utenfor Det hvite hus. I USA er det ikke ulovlig å brenne flagg, men Secret Service sier at flaggbrenningen fant sted utenfor tillatelsene utstedt av Nasjonalparkstjenesten.

To medlemmer av Secret Service ble lettere skadd i forbindelse med pågripelsene.

Ved parken utenfor Lincolnmonumentet ble det holdt flere demonstrasjoner. Blant annet tok den venstreorienterte organisasjonen Code Pink med sin «Baby Trump» – en stor oppblåst dukke som viser presidenten i bleier.

Men Nasjonalparkstjenesten har nektet demonstrantene å fylle den oppblåsbare ballongen med helium. Dermed forble fremstillingen av en sur og barnslig Trump på bakken. Demonstranter delte også ut små ballonger av «Baby Trump» på pinner.