Voldtektsetterforskningen mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange skal gjenopptas, slår svensk påtalemyndighet fast.

– Jeg har i dag besluttet å gjenåpne etterforskningen, sa Eva-Marie Persson ved den svenske påtalemyndigheten på en pressekonferanse mandag.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnleggeren ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saken var årsaken til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Svensk påtalemyndighet la vekk saken mot Assange for to år siden. Nå som han er pågrepet i London, har imidlertid saken blitt tatt opp til ny vurdering. En av kvinnene som har anklaget Assange for overgrep, har bedt om at etterforskningen gjenopptas.

Tidligere i april ble det kjent at Assange må betale saksomkostningene for den tidligere voldtektsetterforskningen i Sverige. Regningen er på 9 millioner svenske kroner.

– Utlevering til Sverige, ikke USA

Rettsekspert Sven-Erik Alhem sier Sverige må begjære Assange utlevert dit hvis han skal stilles for svensk rett. Men USA, hvor han er siktet for medvirkning til hacking og datainnbrudd, har også bedt om å få ham utlevert. Alhem tror Storbritannia kan ha interesse av å utlevere ham til Sverige i stedet for USA:

– Delvis føler man kanskje en viss skyld i det som skjedde ved at man ikke sørget for å overføre ham direkte til Sverige i mai 2012. Delvis tror jeg at de mener det vil være betydelig verre, diplomatisk sett, å utlevere ham til USA. Det kan tale for at de vil være medgjørlige, sier Alhem.

USAs utleveringsbegjæring skal behandles i London 30. mai, da med et rettsmøte. En mer inngående høring er berammet til 12. juni, ifølge Reuters.

Tidsfrist

Assange soner nå 50 ukers fengsel i London etter pågripelsen i forrige måned. Dommen falt 1. mai da han ble kjent skyldig i å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon i 2012.

– Det pågår en forhandlingssituasjon mellom Storbritannia og Sverige. Det er på høyt diplomatisk nivå og forutsetter en form for spesialordning, sier Alhem.

En eventuell svensk tiltale må være klar innen 17. august 2020.

Alhem tror ikke det vil være nødvendig for Sverige å vente på at Assange soner ferdig de 50 ukene før en utlevering til Sverige og fremstilling for svensk domstol kan skje.

– Det blir en form for vilkårlig løslatelse eller nedjustering av straffen. Da vil det være tid igjen. Man kan også drive visse typer etterforskning mens han er i Storbritannia. Det er fullt mulig, sier Alhem.