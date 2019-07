En åtte år gammel gutt ble drept da han og moren ble dyttet foran et tog på sentralstasjonen i Frankfurt mandag.

En person er pågrepet, og politiet etterforsker saken som drap.

Vitner forteller at en mann dyttet gutten og hans mor ned fra en plattform og ut i jernbanesporet, der et regiontog nærmet seg i høy hastighet.

Den 40 år gamle kvinnen klarte å redde seg unna, men sønnen ble drept. Kvinnen ble brakt til sykehus, der hun fikk nødhjelp. Hun vil bli avhørt så fort hun er i stand til det.

Mannen skal ha forsøkt å dytte nok en person ut i jernbanesporet, men denne personen unngikk å falle ned, ifølge politiet.

Den mistenkte, en 40-åring fra Eritrea, flyktet fra stedet mens flere forbipasserende tok opp jakten. Han avhøres, og det er så langt ikke kommet opplysninger om hans mulige motiv.

I etterkant ble det satt i verk en stor politioperasjon på stasjonen, opplyser politiets talskvinne Isabell Neumann. Ifølge henne ser det ikke ut til å være noen forbindelse mellom den mistenkte og ofrene.

For under to uker siden ble en 34 år gammel kvinne drept da en serbiskfødt tysk mann skal ha dyttet henne fra ned i jernbanesporet på en togstasjon i Voerde, vest i Tyskland. Hun ble truffet av et regiontog.

Innenriksminister Horst Seehofer har varslet at han vil avbryte ferien for å avholde et krisemøte med sikkerhetsmyndighetene.