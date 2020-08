Kamala Harris aksepterte historisk nominasjon

Bildet av Donald Trump som uegnet var fortsatt tema på tredje dag av Demokratenes landsmøte der Kamala Harris aksepterte nominasjonen som visepresidentkandidat.

Senator Kamala Harris var hovedperson på landsmøtets tredje dag onsdag der hun formelt takket ja til å bli partiets visepresidentkandidat. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB

– Jeg godtar partiets nominasjon som USAs visepresident, sa Harris i sin takketale, som ble holdt på overtid torsdag morgen norsk tid.

Harris tegnet et bilde av hvordan hun ser for seg landet etter Donald Trumps presidentskap. Inkludering, var budskapet.

– Alle skal være velkommen, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi kommer fra eller hvem vi elsker, sa Harris, som sa at det ikke finnes noen vaksine mot rasisme.

Hun snakket om viktigheten av å bruke stemmeretten, og hun snakket om sin egen bakgrunn.

– Min mor lærte meg at livet får en mening når man gjør en innsats for andre, sa Harris.

California-senatoren er datter av indiske og jamaicanske innvandrere. Hun er USAs første kvinne med svart og sørasiatisk bakgrunn som er blitt nominert til å være et stort partis visepresidentkandidat.

– Joe vil bli en president som forvandler våre utfordringer til noe meningsfylt, sa Harris, som kritiserte sittende president Donald Trump for å bruke tragediene landet står overfor, som politiske våpen.

Kamala Harris vinket til støttespillere på en stor skjerm etter at hun hadde holdt sin takketale i Wilmington i Delaware onsdag. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

– Demokrati i fare

Før hun sto på talerstolen, holdt Hillary Clinton, Barack Obama, Elizabeth Warren og Nancy Pelosi taler. Deres gjennomgangstema var at president Donald Trump er uegnet som president, og at demokratiet er i fare, noe som også var en rød tråd på landsmøtets to foregående dager.

Clinton viste til at Trump vant 2016-valget selv om hun fikk 3 millioner flere stemmer. Hun snakket også om Black Lives Matter-bevegelsen.

– Svarte velgere spurte seg i 2016 hva de hadde å tape på å støtte Trump. Nå vet vi det, sa Clinton.

Som på de to foregående dagene startet tredje dag onsdag kveld med innslag som viste aktivister fra ulike deler av landet. Tema var nå endret fra koronapandemi til mer tradisjonelle politiske saker som klimaendringer, kvinnerettigheter, skytevåpen og innvandring.

– Kamala Harris er en perfekt partner for Biden og mer enn forberedt på oppgaven, sa tidligere president Barack Obama. Foto: Democratic National Convention via Reuters / NTB scanpix

Obama

Obama talte direkte fra Museum of The American Revolution i Philadelphia, et ikke tilfeldig sted med tanke på at han snakket om USAs utvikling i et historisk perspektiv.

– Presidentens oppgaver omfatter å ivareta grunnloven og beskytte hver eneste innbygger, uansett utseende, religion, legning eller politiske retning, sa Obama, som kjempet mot tårene da han minnet folk på tidligere generasjoners innsats under slaveri, naturkatastrofer og nedgangstider.

– Hvis disse amerikanerne fortsatt var i stand til å kjempe for å gjøre USA til et bedre sted, kan amerikanere som føler seg oppgitt over landet vårt i dag, fortsette denne kampen og stemme, sa Obama.

Han sammenlignet Joe Bidens egenskaper med Donald Trumps utøvelse av presidentembetet og pekte på at Biden står for empati, respekt og anstendighet.

– Han gjorde meg til en bedre president, sa Obama.

Tidligere utenriksminister, tidligere presidentkandidat og tidligere førstedame Hillary Clinton holdt tale på den tredje av de fire dagene av Demokratenes landsmøte onsdag. Foto: Democratic National Convention via AP / NTB scanpix

Advarte

– Kamala Harris er en perfekt partner for Biden og mer enn forberedt på oppgaven. Joe og Kamala vil omsette sine visjoner til realitet, sa Obama videre, og ramset opp bekjempelse av koronapandemien, forbedring av helsevesenet og bedring av økonomien.

Obama advarte mot ondskap, løgner og konspirasjonsteorier og sa at en fri presse ikke er noen fiende.

– Ingen amerikaner kan reparere landet alene, ikke engang en president. Det krever også opplyste borgere som ivaretar demokratiet. Demokratiet står på spill, sa Obama, som kritiserte Trump direkte:

– Donald Trump har ikke vokst inn i denne jobben fordi han ikke er i stand til det.

Trump slo tilbake

Demokratene hadde sendt ut noen korte smakebiter fra Obamas manus på forhånd tidligere onsdag. I Det hvite hus holdt Trump pressekonferanse. Der ble han konfrontert med noen av Obamas sitater, blant annet om at Trump behandler presidentskapet som et realityshow for å skaffe seg oppmerksomhet.

Trump svarte at hvis Obama og Biden hadde gjort jobben sin godt nok, så ville ikke Trump engang ha stilt som presidentkandidat i 2016.

– Jeg ville ha vært svært lykkelig. Jeg likte mitt forrige liv svært mye, sa Trump.

Demokratenes fire dager lange landsmøte skulle ha blitt holdt i Milwaukee på ordinært vis, men foregår i et digitalt format på grunn av koronapandemien. Det avsluttes torsdag kveld (natt til fredag norsk tid) når Joe Biden formelt holder sin takketale og sier ja til å være partiets presidentkandidat til høstens valg.

I neste uke skal Republikanerne holde sitt landsmøte.