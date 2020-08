Trump sender føderale politistyrker til Kenosha

President Donald Trump vil sende føderale styrker til Kenosha, der det har vært protester, uro og drap etter at en svart mann ble skutt av politiet.

Publisert I dag 12:31

Opprørspoliti i gatekamper med demonstranter mens de forsøker å jage folk bort fra en park i Kenosha tirsdag kveld. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

Folk følger med på sammenstøtene mellom politi og demonstranter i Kenosha sent tirsdag kveld. Det er satt opp plater på butikkvinduene i bakgrunnen for å beskytte dem mot hærverk. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

En gruppe hvite menn med våpen ser på demonstranter som protesterer mot politivold og rasisme i Kenosha. Foto: Morry Gash / AP / NTB scanpix

NTB

Nasjonalgarden og føderale styrker med politimyndighet vil gjenopprette lov og orden i byen, skriver Trump på Twitter onsdag.

– Vi vil ikke godta plyndring, ildspåsettelse, vold og lovløshet i amerikanske gater, understreker presidenten.

Han skriver også at Wisconsins guvernør Tony Evers har godtatt føderal hjelp.

Tidligere er Trump blitt kraftig kritisert for å sende føderale styrker til byer der de er uønsket av lokale myndigheter.

To ble drept

Protestene i Kenosha brøt ut etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt i ryggen sju ganger av politiet mens han var på vei inn i en bil i helgen. Bakgrunnen for hendelsen er fortsatt uklar.

Ifølge familiens advokat satt Blakes tre sønner i bilen da han ble skutt. 29-åringen overlevde, men er blitt lam fra livet og ned.

I etterkant av hendelsen har det vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og hærverk i Kenosha. Sent tirsdag kveld ble to personer skutt og drept, og en hvit person ble filmet mens han åpnet ild med et halvautomatisk våpen.

En 17 år gammel hvit gutt ble onsdag pågrepet for drapene. Facebook-siden hans er fylt av støtteerklæringer til amerikansk politi, ifølge nyhetsbyrået AP.

Truffet i hodet

Meldingen om drapene kom inn rett før midnatt tirsdag kveld. Ifølge sheriff David Beth ble et av ofrene skutt i hodet, mens den andre ble skutt i brystet.

En tredje person fikk skader som ikke skal være livstruende. Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting.

Både vitneopplysninger og videoopptak tyder på at skytingen skjedde i to faser. Gjerningsmannen skal først ha skutt noen ved en parkeringsplass, før han løp bort, snublet og falt.

Deretter åpnet han ild igjen idet en folkemengde nærmet seg. Ifølge et øyenvitne ble skudd avfyrt da noen forsøkte å ta våpenet fra gjerningsmannen.

Milits i gatene

Ifølge sheriff David Beth har væpnede sivile menn patruljert i Kenoshas gater de siste kveldene, men det er uklart om gjerningspersonen er en av disse.

– De er en milits, som et borgervern, har sheriffen forklart.

Politiet i Kenosha har så langt sagt lite om hva som skjedde da Jacob Blake ble skutt. De har ikke forklart hvorfor politiet åpnet ild, eller hvorvidt Blake var bevæpnet, og de har heller ikke sagt noe om den etniske bakgrunnen til de involverte politifolkene.

Det er nå innført portforbud i byen, og 250 medlemmer av nasjonalgarden er satt inn for å opprettholde ro og orden. Guvernør Tony Evers i Wisconsin erklærte tirsdag unntakstilstand, samtidig som han ba folk demonstrere på fredelig vis.

Protestene i Kenosha har også spredt seg til flere andre amerikanske byer, deriblant Los Angeles og Minneapolis, der afroamerikanske George Floyd ble drept av politiet tidligere i sommer.