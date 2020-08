18.000 samlet til protestmarsj mot koronatiltak i Berlin

Nesten 18.000 mennesker har ifølge politiet samlet seg i sentrum av Berlin for å protestere mot regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte.

Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag i sentrum av Berlin. Foto: Michael Sohn / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Det er ventet at enda flere folk vil strømme til for å delta i marsjen.

Politiet skriver på Twitter at demonstrantene er blitt bedt om å holde sosial avstand, men at mange ikke følger anmodningen. Politiet krever derfor at de dekker nese og munn. Hvis dette ikke respekteres, vil siste utvei være å bryte opp demonstrasjonen, ifølge en talskvinne for politiet.

Myndighetene i Berlin ønsket å forby marsjen i frykt for brudd på smittevernreglene, men forbudet ble opphevet etter at arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold.

Politiet holder vakt ved Tiergarten, der tilhengere av initiativet «Querdenken 711» har samlet seg i forkant av lørdagens demonstrasjon mot smittevernbestemmelser. Foto: Christoph Soeder / NTB scanpix