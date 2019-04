Hæren har fjernet president Omar al-Bashir fra makten i Sudan og satt til side landets grunnlov.

Hæren har fjernet president Omar al-Bashir fra makten og holder ham i fangenskap på et sikkert sted, opplyser Sudans forsvarsminister og visepresident Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf torsdag ettermiddag.

Han vil selv lede militærjuntaen og ber om at alle bidrar til å sikre stabiliteten i landet.

Militærkuppet kommer etter måneder med protester mot Bashirs regime.

Hæren innfører unntakstilstand i tre år og portforbud i én måned. Samtidig er grenser og luftrom stengt.

Demonstrasjoner

Demonstranter har de siste fem dagene oppholdt seg utenfor hærens hovedkvarter og slått leir der. De har krevd at president Bashir går av.

Demonstrasjonene startet i desember, da prisene på brød og drivstoff ble økt. Totalt skal omkring 50 mennesker ha blitt drept i uro og sammenstøt.

Bare de siste fire dagene har 15 mennesker blitt drept i uro og sammenstøt.

Det virker imidlertid ikke som demonstrasjonene kommer til å opphøre som følge av kuppet. Protestbevegelser oppfordret torsdag ettermiddag folket til å demonstrere mot militærjuntaen.

– Regimet har stelt i stand et militærkupp for å bringe tilbake de samme personene og de samme institusjonene som vårt folk har protestert mot, heter det i en uttalelse fra protestbevegelsen Alliance for Freedom and Change.

Rykter i morgentimene

Ryktene om kuppet startet tidlig torsdag morgen etter at statlig radio og fjernsyn meldte at den sudanske hæren snart ville komme med en «viktig uttalelse».

Øyenvitner opplyste til nyhetsbyrået AFP at flere militære kjøretøyer med soldater ankom hærens hovedkvarter i de tidlige morgentimene.

Hovedkvarteret var også president Bashirs residens.

75 år gamle Bashir har vært statsleder i Sudan siden han tok makten i et kupp i 1989. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser under konflikten i Darfur. ICC utstedte da også arrestordre på ham.