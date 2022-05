Ukrainsk motoffensiv i nordøst – russiske angrep mørkla Lviv i vest

Ukraina skal ha hatt suksess med en betydelig motoffensiv i Kharkiv nordøst i landet. Samtidig har russerne økt angrepene mot Lviv og andre mål lenger vest.

Svart røyk stiger opp fra et oljelager som ble truffet av rakettangrep fra russiskstøttede separatiststyrker i Makiivka øst for Donetsk onsdag.

En høytstående amerikansk forsvarskilde sier til tankesmien Institute for the Study of War at den ukrainske motoffensiven har presset russiske styrker 40 kilometer øst for Kharkiv.

Kharkiv ligger nordøst i landet, nær grensen mot Russland, og er Ukrainas nest største by. Russiske styrker hadde kontroll over byen, men etter at ukrainerne tok byen tilbake har de nå altså presset russerne ytterligere i regionen.

Opplysningene bekreftes av meldinger i sosiale medier fra både russere og ukrainere. De russiske styrkene skal ha blitt så hardt presset at de nå må velge mellom å styrke stillingene rundt Kharkiv, eller risikere å miste alle styrker som kan angripes med artilleri fra byen.

Kharkiv har vært utsatt for harde kamper. Da ukrainske styrker gjenerobret byen fortalte folk om de forferdelige forholdene de hadde levd under, i kjellere uten strøm og med lite vann og mat.

– Vil ta to nye byer

Regionen er nabo til Donbas-regionen og midt i områdene eksperter sier Russland søker å få kontroll over for å kunne innkassere en viss seier i krigen.

Russiske angrep i Donbas er blitt trappet opp. Guvernøren i Donetsk sier at 21 mennesker ble drept i russiske angrep tirsdag, det høyeste tallet siden 8. april.

Ti mennesker ble drept på et kjemisk anlegg i Avdijivka.

– Russerne visste akkurat hva de skulle sikte på. Arbeiderne hadde akkurat blitt ferdig med sin vakt og ventet på bussen for å dra hjem. Nok en kynisk forbrytelse fra russere på vår jord, skriver guvernør Pavlo Kyrylenko på Telegram.

Ifølge britisk etterretning gjør russiske styrker nå et forsøk på å angripe den nordlige fronten i Donbas fra Izium i Kharkiv-regionen. I onsdagens etterretningsrapport fra det britiske forsvarsdepartementet heter det at Russland har utplassert 22 taktiske bataljoner i området.

Stålverket Azovstal i Mariupol fotografert tirsdag.

Disse bataljonene har bakkesoldater som støttes av stridsvogner, luftstøtte og artilleri, og vil bli brukt til å gjøre fremstøt i området.

Hver gruppe har normalt rundt 800 soldater.

– Til tross for problemer med å trenge gjennom det ukrainske forsvaret og bygge momentum, vil Russland høyst sannsynlig forsøke å ta seg forbi Izium og ta byene Kramatorsk og Sievjerodonetsk, skriver britene.

De påpeker også at en eventuell erobring av de to byene vil styrke Russlands kontroll over nordøstlige Donbas.

Nye angrep mot Lviv

Helt vest i landet har Lviv lenge vært en frihavn for både flyktninger, vestlig ambassadepersonell og journalister. Byen er den sjette største i landet. Nå kan det virke som russiske styrker har trappet opp sine angrep mot byen.

Lviv og området rundt ble mørklagt av russiske angrep tirsdag kveld. Luftangrepene skal ha skadet tre kraftverk rundt byen, og store deler av byen var uten strøm. Angrepene er noen av de mest omfattende i Lviv siden krigen startet og de første i Vest-Ukraina på en uke, skriver Sky News.

Minst to mennesker skal ha blitt skadet i angrepene mot Lviv.

Det var også russiske luftangrep i Kirovohrad og Zakarpattia-regionene sentralt og vest i Ukraina. Disse angrepene skal ha rettet seg mot jernbanenettverket, som er viktig for å frakte våpen fra Vesten til fronten.

Oleksandr Kamysjin, lederen for Ukrainas jernbaner, sier ifølge Sky News at seks stasjoner ble rammet av angrepene.

Russlands forsvarsdepartement hevder at over hundre mål i Ukraina ble rammet tirsdag. Det gjelder baser, kommandoposter, artilleristillinger og militære lagre, ifølge Kreml.

Evakuering og nye sanksjoner

Fra den utbombede byen Mariupol kommer det stadig nye historier fra folk som er blitt evakuert ut fra stålverket Azovstal. Der har sivile og ukrainske styrker forskanset seg under harde russiske angrep.

Det er fortsatt noen som er forskanset der. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at det er for tidlig å kalle evakueringen en seier, men at det allerede er et resultat som er verdt å merke seg.

– Jeg tror det fortsatt er en mulighet til å redde folk, sier Zelenskyj.

Ukrainske myndigheter følger også nøye med på den store militærøvelsen Hviterussland plutselig innledet onsdag. Det er varslet store styrkeforflytninger, men det har ikke foreløpig kommet meldinger som antyder at de flyttes mot den ukrainske grensen.

Hviterussland har ikke gått inn med styrker, men er blitt straffet med sanksjoner for å ha bidratt til det russiske angrepet. Det skjedde blant annet fra hviterussisk jord.

EU varslet også onsdag at en ny sanksjonsrunde mot russere, blant annet rettet mot russisk olje og mot privatpersoner som patriark Kirill. Han er den øverste lederen for den russiskortodokse kirken.

Røyk etter et russisk luftangrep mot Lviv helt vest i Ukraina tirsdag.

Usikkerhet før seiersdagen

Det er også knyttet spenning til hva Russland vil gjøre 9. mai, dagen da seieren over Nazi-Tyskland feires som den store seiersdagen. Ukrainske myndigheter varsler at de blir stadig mer sikre på at Russland da vil erklære full mobilisering.

Norske eksperter sier at det er veldig usikkert hva Russland vil gjøre. Dersom det ender med full mobilisering, spår de at krigen i Ukraina trappes opp både i omfang og brutalitet.

– Hvis det blir en ny større offensiv i full krig, vil den bli enda mer brutal i betydningen at de vil bombe med våpen som er lite treffsikre og dermed drepe flere sivile, sier FFI-forsker Tor Bukkvoll.