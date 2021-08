Kina strammer inn på tidsbruken for unge dataspillere

Kina skjerper reglene for barn og unge som spiller dataspill og trapper opp inspeksjonene av spillselskapene som har ansvaret for at reglene overholdes.

NTB

Fra nå av skal barn og unge under 18 år kun få spille mellom klokka 20 og 21 lokal tid på fredag og i helgene, samt helligdager, skriver nyhetsbyrået Xinhua ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Spillselskaper vil ikke få lov til å tilby spill til barn og unge utenom disse tidene, og myndighetene vil skjerpe kontrollen med selskapene slik at de ikke bryter reglene.

Tidligere har unge kinesere hatt tilgang til nettbaserte spill i tre timer på helligdager og halvannen time på hverdager.