Storbritannia vurderer å sette inn hæren for å sikre forsyning til bensinstasjonene

Flere dager med lange bensinkøer og frykt for panikkhamstring gjør at den britiske regjeringen vurderer å sette inn hæren for å sikre forsyningen av drivstoff.

Stengte bensinpumper på en stasjon i Manchester mandag morgen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

I tillegg til å vurdere å sette inn soldater for å sikre leveranser til bensinstasjonene, ventes regjeringen å oppheve konkurranselovene for å la oljeselskapene dele informasjon seg imellom og prioritere hvilke deler av landet som har størst behov for påfyll. Det melder BBC.

Den britiske bensinforhandlerorganisasjonen (Petrol Retailers Association) advarer om at to tredeler av nesten 5500 medlemsstasjoner har gått tom for drivstoff, mens resten er ventet å gå tomme snart.

Landet har over 8000 stasjoner totalt.

Bensinstasjoner i Storbritannia har måttet stenge fordi de har gått tomme for drivstoff. Regjeringen vurderer å løse situasjonen ved å sette inn hæren og oppheve konkurranselovene.