Svensk ekspert: Utmattelseskrig i vente for Kyiv

Russisk artilleri tar oppstilling utenfor Kyiv, som må belage seg på en utmattelseskrig, advarer Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan.

Militærkolonnen som lenge har stått stille utenfor Kyiv, er i bevegelse igjen. Det kan innebære et forsøk på å omringe byen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Satellittbilder viser hvordan den seks mil lange russiske militærkolonnen som har stått stille nordvest for Kyiv, har satt seg i bevegelse igjen etter å ha stått fast lenge. Ødelagte kjøretøy og mangel på mat og drivstoff har vært nevnt som mulige årsaker til at kolonnen har stått stille lenge.

– Vi vet ikke hvor mange kjøretøy som er i bevegelse, men dersom de har fått løst opp denne proppen, så kommer styrkene til å gruppere seg rundt Kyiv, sier oberstløytnant Paasikivi. Han underviser i militærstrategi og militærhistorie.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan sier Kyiv kan stå foran en utmattelseskrig: Han tror russerne vil bruke artilleri for å ødelegge bygningene i byen, slik man blant annet har sett i Kharkiv.

– Sterk russisk hær

Paasikivi sier Kyiv vil bli stilt overfor den «standardmodellen» Russland allerede har benyttet rundt byene Kharkiv og Mariupol: Styrkene sprer seg i en utgangsstilling for angrep, og så starter artilleriilden når russerne mener tiden er inne.

– Den klassiske russiske metoden med å «male ned bygningene de har foran seg», sier oberstløytnanten.

Han beskriver et scenario der raketter med lav bane brukes mot de nærmeste bygningene for å skyte dem i filler, mens granatkastere med høy bane brukes mot husene lenger bak. I tillegg kan bakkebasert missiler med stor sprengkraft – men dårlig presisjon – styres inn mot byen. Deretter går bakkestyrkene inn.

– Russerne har en sterk hær, så det kommer til å råde forferdelige forhold. Men har man fått forberedt et forsvar i en by, er det veldig vanskelig å ta seg inn. Det krever store ressurser, både i form av materiell og menneskeliv, forklarer Paasikivi.

Tradisjonelt antas det at man trenger et styrkeforhold på 6 mot 1, altså at angriperne treger seks ganger så mange soldater som forsvarerne.

I den beleirede byen Mariupol er resultatet av russisk artilleri synlig mange steder, blant annet i dette boligområde, der også en kirke har fått store skader under bombardementet.

God tid til å forberede

Halvparten av Kyivs 3,5 millioner innbygger oppgis å ha rømt fra byen, som er forvandlet til «en festning», ifølge ordfører Vitalij Klitsjko.

På spørsmål om byen står foran en utmattelsesprosess, svarer Paasikivi bekreftende.

– Det vil jeg tro. Nå har ukrainerne hatt god tid til å forberede seg, og de vet med en rimelig grad av sikkerhet hvor russerne befinner seg, sier han.

Fredag vil det blir gjort nye forsøk på å evakuere folk og få hjelp frem til den krigsrammede befolkningen flere steder i Ukraina. Bildet viser soldater som hjelper en familie i Irpin utenfor Kyiv sist helg.

Kan omringe flere byer

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet ser man også forsøk på å omringe byer som Kharkiv, Tsjernihiv og Mariupol.

Rundt Kyiv er fremrykkingen foreløpig rundt fem kilometer, ifølge en kilde i Pentagon.

– Det er dermed fremdrift, men man må se dette i perspektiv. Det er ikke snakk om mye, sier kilden ifølge nyhetsbyrået DPA. Også han viser til at hovedstaden er tungt beskyttet, og at det er umulig å si hvor lang tid kan ta før russiske styrker går inn i sentrum av storbyen.

Flere forsøk på å evakuere folk og få frem nødhjelp har mislyktes, men myndighetene vil gjøre et nytt forsøk fredag. Her får en eldre kvinne hjelp i flukten fra Irpin utenfor Kyiv sist helg.

Nye evakueringsforsøk

Samtidig som kampene fortsetter flere steder i landet, sier ukrainske myndigheter at de vil gjøre flere forsøk på evakuering og på å få frem hjelp til de krigsrammede.

Høyeste prioritet har evakuering av folk fra beleirede Mariupol og å gå inn nødhjelp til befolkningen, som sulter, tørster, fryser og er livredde.

I en videomelding sier visestatsminister Irina Veresjtsjuk at det fredag vil bli gjort nye forsøk på nå inn til byen med bistand og hente folk ut til byen Zaporizjzja. Flere tidligere forsøk har mislyktes, og hjelpekolonner har blitt mål for russisk artilleriild.

Veresjtsjuk sier også at det vil bli sendt busser til flere forsteder rundt Kyiv for å kjøre folk inn til byen og lever hjelp til dem som velger å bli der de er.

Også ved byene Kherson i sør, Kharkiv i øst og Tsjernihiv i nord vil det bli gjort forsøk på å opprette humanitære korridorer for å hjelpe befolkningen i områder som er okkupert eller under angrep.