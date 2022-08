Thailands statsminister suspendert av domstol

Den thailandske statsministeren Prayut Chan-o-cha er suspendert av en domstol i påvente av en avklaring om hvorvidt statsministerperioden er utløpt eller ei.

NTB

Prayut kom til makten ved et kupp i 2014. Opposisjonen har pekt på at den åtte år lange perioden nå er over, og at Prayut derfor er på overtid. En domstol har avgjort at det skal åpnes sak.

Fire av fem dommere stemte dessuten for å suspendere Prayut fra rollen som statsminister fram til saken har vært gjennom rettssystemet.

Neste år er det valg av ny nasjonalforsamling i Thailand.