VG: UD har fått melding om at nordmenn kan være rammet i angrepet i Mogadishu

Utenriksdepartementet opplyser til VG at en eller flere nordmenn kan være rammet av angrepet mot Hayat hotell i Somalias hovedstad Mogadishu.

NTB

– Utenriksdepartementet jobber nå for å undersøke og verifisere dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad i en epost til avisen.

Minst 21 mennesker ble drept i angrepet, som den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for. Det ble innledet fredag kveld, da to bilbomber ble utløst ved hotellinngangen. Først etter 30 timer hadde sikkerhetsstyrkene i den somaliske hovedstaden brakt situasjonen under kontroll.

– Vi er forferdet over de brutale terrorangrepene i Somalias hovedstad Mogadishu, inkludert mot Hayat hotell. Våre kondolanser går til alle som har mistet noen de er glad i og til alle som er skadd, heter det i en uttalelse fra UD.