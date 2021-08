Storbritannia vil be G7-landene vurdere sanksjoner mot Taliban

På et videotoppmøte for G7-landene denne uken vil Storbritannia be resten av gruppen vurdere mulige sanksjoner mot Taliban, sier kilder nær regjeringen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Britene mener sanksjoner og stans i bistand bør være aktuelt dersom Taliban bryter med menneskerettighetene eller dersom de lar Afghanistan bli tilfluktssted for militante grupper, sier kilden til Reuters.

USAs president Joe Biden sa på en pressekonferanse søndag kveld at han støtter den britiske linjen.

Boris Johnson har kalt inn til videotoppmøte tirsdag etter at Taliban på kort tid har tatt kontrollen over Afghanistan. Storbritannia har for tiden formannskapet i G7, som også inkluderer Canada, Frankrike, Italia, Japan, Tyskland og USA. EU er som regel med når de sju landene møtes.