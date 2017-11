HESTEFYLL: Hesten er bundet til politibilen til Polk County. Den 58 år gamle kvinnen ble pågrepet for å ha ridd på hesten med promille. FOTO: Diane Dodge via AP / NTB scanpix

Kvinne arrestert for «fyllekjøring» på hest i USA

Etter et par drinker for mye ble hesten foretrukket foran bilen av en 53 år gammel kvinne i Florida, men politiet arresterte henne for «fyllekjøring».