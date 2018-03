Et vitne sa tirsdag i København tingrett at drapstiltalte Peter Madsen sa han drømte om å begå den perfekte forbrytelsen.

– Jeg visste ikke hva slags forbrytelse det var snakk om. Jeg synes det var litt ubehagelig, så jeg skjøv det fra meg. Jeg tenkte kanskje det var snakk om et eller annet penge- eller smykkekupp, sa vitnet.

To mannlige rakettentusiaster som også vitnet tirsdag, fortalte at Madsen hadde snakket om hvordan man kunne kvitte seg med et lik. En av dem sier Madsen blant annet var interessert i Køge Bugt, fordi det er mye skipstrafikk i dette området.

– Peter Madsen sa at det var et godt område å «gjemme noe», sa en av mennene.

Det var nettopp i Køge Bugt at Peter Madsen på et tidspunkt i løpet av 10.–11 august i fjor kvittet seg med liket av den svenske journalisten Kim Wall.

Avlyste ubåttur

Et annet mannlig vitne fortalte retten at han og Madsen etter planen skulle ha seilt ubåten til Bornholm fredag 11. august, dagen etter at Madsen og Wall dro ut i ubåten. En halvtime før Madsen seilte ut med Wall om bord, fikk mannen en melding fra Madsen der det sto at turen til Bornholm var avlyst.

Mannen sendte en melding tilbake og spurte hvorfor den var avlyst, men fikk aldri noe svar.

Flere personer med kjennskap til ubåten har vitnet om tekniske forhold på ubåten. Aktor bruker mye tid på disse forklaringene for å forsøke å bevise at Madsen planla å drepe Wall.

Vitnet som egentlig skulle på seiltur med Madsen har vært navigatør på ubåten, og også han ble spurt ut om ubåtens tekniske funksjoner.

– Søkte på kvinnelig halshogging

Ifølge VG ble det også spilt av en rekke videoer fra Madsens gjenskapte iPhone i retten tirsdag.

Avisen skriver at flere av videoene ble funnet av politiet i en mappe Madsen hadde kalt «beheading» (halshogging).

I drapstiltaltes internetthistorikk så politiet at han 26. juli klokken 21.34 hadde søkt på «mexican female beheading», før han hadde sett en video av en kvinne «som får halsen skåret over med en liten kniv».

I alt ble tre animasjonsvideoer og to videoer av faktiske henrettelser vist i retten før det ble satt av tid til pause Videoene skal Madsen ifølge etterforskerne ha sett i tiden før Walls død.

Vil bevise at Madsen planla drap

Peter Madsen har hevdet at det oppsto tekniske problemer på ubåten, og at Wall døde som følge av undertrykk og giftige gasser mens han selv var oppe på dekk. Han har sagt at han først ikke fikk åpnet luken ned til ubåten på grunn av undertrykk i kabinen, men at han så fikk den opp igjen.

Aktor spurte tirsdag ulike vitner om Madsens uttalelser kan stemme. Flere avkrefter det ville vært mulig å åpne lukene kort tid etter en slik hendelse.

Etter en av forklaringene påpekte aktor Buch-Jepsen at fire vitner til da hadde sagt at Madsen ikke ville kunnet åpne luken slik han har forklart. Det falt ikke i god jord hos forsvarer Betina Hald Engmark.

– Jeg må få be aktor om å spare sine prosedyrekommentarer til nettopp den dagen som er satt av til prosedyrer, sa hun.