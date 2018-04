ARRESTERT: Et opprop arrangert av organisasjonen «Akademikere for fred» kritiserte det tyrkiske militærets fremferd i de kurdiske områdene i det sørøstlige Tyrkia. På bildet demonstrerer tyrkere utenfor rettssalen i Istanbul i desember 2017, der flere av akademikerne satt tiltalt for oppropet. «Ikke rør min lærer», står det på bannerne. FOTO: Lefteris Pitarakis / TT / NTB Scanpix