Verdensledere og fotballstjerner slutter seg til jublende redningsarbeidere som feirer at tolv gutter og deres trener er trygt ute fra grotten i Thailand.

– Vi er ikke sikre på om dette er et mirakel, vitenskap, eller hva. Alle de 13 villsvinene er nå ute av grotten, skrev Thai Navy SEALs på sin Facebook-side. «Wild Boars», som betyr villsvin, er navnet på fotballaget guttene spiller på.

TV-bildene viste redningsarbeidere som sang og danset for å feire et vellykket oppdrag.

– Jeg mistet aldri håpet. Jeg visste at de ville være i live. Dette oppdraget er veldig spesielt. Vi har gjort noe historisk, sier redningsarbeideren Suthee Sommart.

Redningsleder Narongsak Osottanakorn har beskrevet redningsinnsatsen som «et lag av forente nasjoner». Mannskap fra blant annet Storbritannia, Kina, Myanmar, Australia og Japan deltok.

Også lokale innbyggere bidro, blant annet med å lage mat til redningsarbeiderne, vaske dykkerdraktene deres og frakte dem rundt uten å ta betaling, ifølge BBC.

AP / Sakchai Lalit / NTB scanpix

Gratulasjoner

Etter nyheten om at alle 13 var ute av grotten og i sikkerhet, over to uker etter at de ble innesperret, strømmet det inn gratulasjoner fra flere hold. Storbritannias statsminister Theresa May var en av dem.

– Glad for å se at redningsaksjonen for å få ut dem som var innesperret i grotten i Thailand var vellykket. Verdenen fulgte med og vil hylle motet til alle de involverte, tvitret May.

Også amerikanernes president Donald Trump tok til Twitter for å gratulere de thailandske marinejegerne med et vellykket oppdrag.

Teknologigründer Elon Musk sluttet seg til jubelen. Han besøkte tirsdag grotten, etter å ha sendt en spesialbygget ubåt for å bistå. Den ble ikke tatt i bruk.

– Jeg lar den likevel være igjen her i Thailand i tilfelle den kan bli nyttig i framtiden, sa Musk.

AP / Vincent Thian / NTB scanpix

4 kilometer inne i grotten

Legen og de tre marinejegerne som har vært sammen med guttene siden de ble funnet for over en uke siden, var de siste som ble fraktet ut etter at de gjenværende fire guttene og fotballtreneren deres ble berget i sikkerhet tirsdag.

Mens gleden over at alle er reddet ut i sikkerhet er stor, er det også mange som minnes Saman Gunan, den tidligere marinejegeren som omkom da han skulle plassere ut oksygentanker inne i grotten. Ifølge The Guardian skal han hedres med en statlig begravelse.

23. juni ble fotballaget med tolv gutter i alderen 11 til 16 og deres 25 år gamle trener meldt savnet etter å ha tatt seg inn i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand. Etter en storstilt leteaksjon ble de 2. juli funnet i live vel 4 kilometer inne i grotten.

AP / Vincent Thia / NTB scanpix

Ved god helse

De åtte guttene som ble hentet ut søndag og mandag kan nå begynne å spise normal mat, så lenge den ikke er for krydret. Tidligere har de bare kunnet spise en risbasert grøt, fordi de utslitte kroppene deres har hatt problemer med å ta til seg næring.

Noen av guttenes pårørende har fått besøke dem på sykehuset, men på grunn av mulig smittefare var de atskilt av en glassvegg. Talsmann for helsemyndighetene, Jedsada Chokdrumrongsuk, sier de skal vurderes av en psykiater og at det kan ta en uke før de får komme hjem.

Fotball-invitasjoner

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har invitert de tolv guttene til verdenscupfinalen i Russland søndag, men legene som behandler guttene sier de ikke er i stand til å gjennomføre en slik reise ennå.

En annen mulighet kan likevel by seg – Manchester United har nemlig invitert både guttene og redningsarbeiderne til Old Trafford i kommende sesong.

– Utrolige nyheter om at alle guttene er ute av grotten og i trygghet. Jeg ønsker å sende fotballskjorter til dem, tvitret det engelske landslagets forsvarsspiller og Manchester City-spiller Kyle Walker.