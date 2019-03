IS har igangsatt en bølge av selvmordsangrep for å slå tilbake amerikanskstøttede SDF i Baghouz i Syria, men er nå inne i «sitt siste øyeblikk», ifølge SDF.

Den USA-ledede koalisjonen har de tre siste døgnene bistått med luftangrep for å støtte bakkestyrker fra den kurdiskdominerte SDF-alliansen i kampen for å ta kontroll over IS' siste skanse. Jihadistene er under intens beskyting, ifølge SDF.

– IS' siste øyeblikk har startet, sier SDFs talsperson Jiaker Amed til AFP onsdag.

Det siste døgnet har 3.000 jihadister overgitt seg, ifølge SDF-talsmann Mustefa Bali.

– Slaget fortsetter og den siste timen er nå nærmere enn noen gang før, skriver Bali på Twitter.

Et ukjent antall IS-krigere er fortsatt igjen og nekter å gi opp. De har igangsatt en offensiv fra flere kanter det siste døgnet.

– Vi er i gang med å slå tilbake angrepsbølgen i nåværende øyeblikk. Dette kan være deres siste angrep, sier Amed.

En SDF-kriger i Baghouz sier IS bruker «mange selvmordsbombere» i motangrepet.

Omringet

Inne i Baghouz kunne det onsdag høres smell og lyd av granater og automatvåpen. Tykke svarte røyksøyler steg opp fra den utbombede IS-bastionen.

Utenfor landsbyen så en AFP-korrespondent flere titall evakuerte sitte i grupper på et jorde.

Koalisjonens talsmann Sean Ryan sier IS ikke har manøvreringsrom. Han viser til at IS er omringet.

– Det er ingen bevegelsesfrihet gjennom natten for fienden. Kombinert med SDFs bakkebevegelser mot enklaven, har vi fremgang, og fiendens kapasitet er blitt betydelig ødelagt, sier han.

Angrep i Idlib

Samtidig onsdag kom det meldinger om at minst to sivile er drept og 19 såret i luftangrep som kan ha vært utført av russiske fly mot en flyktningleir i Idlib-provinsen nordvest i landet, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og De hvite hjelmene.

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder om «intense og målrettede» angrep fra regjeringsstyrkene mot det byrået omtaler som «terroristgrupper» i Idlib.