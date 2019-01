Det er mer sannsynlig at Storbritannia blir værende i EU enn at landet går ut av unionen uten å ha en brexitavtale i boks, mener statsminister Theresa May.

Den britiske statsministeren kom med advarselen i en tale hun holdt for fabrikkarbeidere i Stoke-on-Trent mandag ettermiddag, dagen før den skjebnesvangre avstemningen i Underhuset om avtalen hun har forhandlet fram med EU.

Det er ventet at statsministeren vil tape avstemningen med klar margin. Det innrømmer regjeringen selv.

– Jeg tror det er usannsynlig at vi vinner avstemningen, for å være ærlig. Det er ikke umulig, men det er usannsynlig, sier handelsminister Liam Fox til BBC.

Frykter blokkering

May har nå satt i gang en siste offensiv for å avverge nederlag.

Den advarende pekefingeren heves spesielt mot brexittilhengere som er innstilt på å stemme mot avtalen. Et nei kan nemlig føre til at hele skilsmissen blir avlyst, mener May.

Det er mer sannsynlig at de folkevalgte vil blokkere skilsmissen, enn at de vil la Storbritannia krasje ut av EU uten å ha en avtale på plass, fastholder hun.

– Som vi har sett de siste ukene, er det noen i Westminster som ønsker å forsinke eller til og med stoppe brexit, og som vil ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å gjøre det, sa May i mandagens tale.

– Hva om vi befant oss i en situasjon der Parlamentet forsøkte å ta Storbritannia ut av EU i strid med en folkeavstemning der flertallet stemte for å bli? Folks tillit til demokratiske prosesser og til politikere ville ha lidd katastrofal skade, sa hun.

Brev fra EU

Mandag mottok statsministeren også et brev med beroligende ord fra EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Mays håp har vært at nye innrømmelser fra EUs side skal vippe flertallet i favør av den utskjelte avtalen. Men EU-brevet inneholder i realiteten lite nytt.

«Vi er ikke i en posisjon til å avtale noe som endrer eller er inkonsistent med utmeldingsavtalen», skriver Tusk og Juncker.

De har gjentatte ganger gjort det klart at det ikke vil bli åpnet for reforhandling av avtalen, som fastsetter vilkårene for skilsmissen.

Nye forsikringer

I brevet kommer EU-toppene likevel med nye forsikringer om at de er innstilt på å arbeide i høyt tempo for å få en ny frihandelsavtale med Storbritannia raskt på plass etter utmeldingen.

Samtidig bekrefter de at EU deler britenes mål om å unngå at det noensinne skal bli nødvendig å ta i bruk avtalens såkalte reserveløsning for irskegrensa.

«EU ønsker ikke å se reserveløsningen tre i kraft. Skulle den gjøre det, vil den representere en mindre gunstig handelsordning for begge», skriver EU-toppene.

Irsk problem

Den kontroversielle reserveløsningen er forhandlet fram for å sikre at det aldri vil bli behov for nye sperringer langs grensa mellom Irland og Nord-Irland. Den skal kun tre i kraft som en midlertidig løsning hvis EU og Storbritannia ikke kommer i mål i tide med forhandlingene om en ny frihandelsavtale.

Men reserveløsningen har møtt massiv kritikk i Underhuset, der mange av de folkevalgte frykter at den skal bli en felle som fanger Storbritannia i en omstridt tollunion med EU på ubestemt tid.

Samtidig forvanskes forhandlingene av stadig mer høylytte krav om en ny folkeavstemning – og av et Labour som håper på å benytte kaoset til å kapre regjeringsmakten fra May.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars.