USAs president Donald Trump takker sin avgåtte sjefstrateg Steve Bannon.

Den amerikanske presidenten benytter lørdag seg av Twitter for å takke Bannon, etter at det fredag kveld ble kjent at 63-åringen var ferdig i jobben som presidentens sjefstrateg.

– Jeg vil takke Steve Bannon for hans innsats, skriver Trump.

Bannon var valgkampsjef de siste månedene før valget og ble utnevnt til sjefstrateg da Trump flyttet inn i Det hvite hus. Han kom da fra jobben som sjefredaktør i omstridte Breitbart News, som plasseres et godt stykke ut til høyre i det amerikanske politiske landskapet. Nå går han tilbake til den jobben, hvor han sier han skal fortsette å kjempe for Trump.

– Steve Bannon kommer til å være en tøff og smart ny stemme hos Breitbart. Kanskje enda bedre enn tidligere. Fake news trenger konkurransen, følger presidenten opp.

Bannon har nytt stor innflytelse i Det hvite hus, men Trump skal ha blitt svært sint på 63-åringen etter et intervju tidligere denne uken. Der uttalte Bannon uttalte seg blant annet i strid med presidentens syn på Nord-Korea.