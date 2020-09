Tidligere ansatte følte seg presset til å donere penger til republikanerne

Sjefen for det amerikanske postvesenet blir anklaget for å ha betalt sine ansatte for å donere penger til Det republikanske partiet.

Demokratene i Representantenes hus vil iverksette etterforskning av postsjef Louis DeJoy etter påstander om at han har presset sine tidligere ansatte til å donere pengebeløp til republikanerne. Donald Trump sier at han vil støtte en slik granskning. Foto: Illustrasjon: Endre M. Lilletvedt, ill.grunnlag: Shutterstock og NTB Scanpix