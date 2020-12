Budsjettstrid resulterte i nok et nyvalg i israel

Statsminister Benjamin Netanyahu ble ikke enig med regjeringspartner Benny Gantz om budsjett, og Israel må dermed holde valg 23. mars, det fjerde på to år.

Statsminister Benjamin Netanyahu (bildet) ble ikke enig med koalisjonspartner Benny Gantz om budsjettet. Det innebærer at Israel må holde nyvalg, det fjerde på to år. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Opposisjonen i Israel krevde tidligere i måneden nyvalg og fikk støtte fra det ene av de to regjeringspartiene, Blått og hvitt ledet av forsvarsminister Gantz.

Et flertall av de folkevalgte stemte for å oppløse den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, men ga regjeringen frist til midnatt natt til onsdag med å legge et nytt budsjett på bordet.

Mandag sa Knesset nei til å forlenge fristen, og Netanyahu og Gantz ble ikke enige. Dermed må det holdes nyvalg 23. mars.

Anstrengt forhold

Blått og hvitt gikk i mai i regjering sammen med statsminister Benjamin Netanyahus høyreparti Likud.

I henhold til avtalen mellom de to partiene skal Netanyahu sitte som statsminister fram til november 2021, da Gantz etter planen skal overta.

Forholdet mellom de to koalisjonspartnere har imidlertid vært anstrengt fra første stund og preget av tautrekking og strid.

Flere motiver

Budsjettstriden dreier seg i korthet om at Netanyahu bare vil legge fram et ettårsbudsjett, ikke et budsjett for to år som de to partiene ble enige om da de gikk i koalisjon. Han viser til at det nå råder unntakstilstand som følge av koronapandemien.

Uavhengige observatører mener at det også ligger andre ting bak, blant annet misnøye med utnevnelsen av nye dommere til høyesterett som justisministeren fra Blått og hvitt har gjort. Disse dommerne kan på sikt komme til å avgjøre Netanyahus skjebne.

Netanyahu anklages også for å framtvinge et nyvalg for å slippe å gi fra seg statsministerstolen neste år i tråd med avtalen med Gantz.

Korrupsjon og tillitsbrudd

Netanyahu er tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, og Gantz anklager ham for å hindre regjeringen fra å fungere for å trenere rettssaken.

Rettssaken mot ham åpnet i mai, men har vært preget av utsettelser. Det neste rettsmøtet, der det skal holdes vitneførsel, er berammet til januar.

Dersom Netanyahu blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han opptil ti års fengsel. Selv nekter han for å ha gjort noe galt og hevder å være utsatt for politisk forfølgelse.

Usikkert utfall

Utfallet av valget 23. mars et like usikkert som alltid i Israel. Meningsmålinger de siste ukene tyder på at Netanyahus høyreparti Likud vil tape oppslutning, men det vil også Gantz og Blått og hvitt.

Likud-avhopperen Gideon Saar, som utfordret Netanyahu i kampen om ledervervet i partiet for ett år siden, har dannet partiet Nytt håp og ligger an til å gjøre det godt.

Nylig fikk han også følge av en annen avhopper fra Likud, Michal Shir, noe som sier sitt om striden innad i partiet, der stadig flere ser på Netanyahu som en belastning.