Trump-tilhengere samler seg til protest i Washington 6. januar

President Donald Trump oppfordrer sine tilhengere til å møte opp i Washington 6. januar for å protestere mot Joe Bidens valgseier.

Tilhengere av president Donald Trump under demonstrasjonen i Washington 12. desember. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tusenvis av Trump-velgere fra ulike deler av USA er ventet til protesten i den amerikanske hovedstaden. Blant gruppene som vil delta, er Women for America First, Stop the Steal og Proud Boys. De støtter alle Trumps udokumenterte påstand om at valget 3. november var preget av massivt valgfusk, og at det var grunnen til at han tapte for Biden.

I helgen sendte Trump ut to meldinger på Twitter der han ba folk stille opp. Han stemplet samtidig valget som «den største svindelen i vårt lands historie».

Det er bekymring for at den planlagte demonstrasjonen vil ble etterfulgt av vold slik de andre protestene til støtte for Trump har gjort. Etter en protest 12. desember ble flere personer knivstukket og flere titall pågrepet.