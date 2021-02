Bidens CIA-sjef vil utkonkurrere Kina

Mannen Joe Biden vil ha som sjef i CIA, sier Kina blir førsteprioritet dersom Senatet godkjenner ham. Politikk skal ikke blandes med etterretning.

William Burns i etterretningskomiteen onsdag. Foto: Tom Williams/Pool via AP / NTB

NTB

USAs president Biden har nominert William Burns til å erstatte Gina Haspel, som ble direktør for etterretningsorganisasjonen under Donald Trump.

I høringen i etterretningskomiteen onsdag sa Burns at karrieren i Midtøsten og Russland har fått ham til å sette pris på verdien av plettfri etterretning.

– Jeg lærte at god etterretning, levert med ærlighet og integritet, er Amerikas første forsvarslinje, sier 64-åringen.

– Jeg lærte at etterretningsfolk er nødt til å si til politiske beslutningstakere det de trenger å høre, selv om de ikke ønsker å høre det. Og jeg lærte at politikken må stanse der etterretningsarbeidet begynner, sier han videre.

Trekker frem Kina

Burns sa også at Kina er den viktigste utfordringen USA står overfor, noe som gjenspeiler uttalelser fra Biden og andre topper i Det hvite hus.

Kina har rekruttert en rekke amerikanske diplomater og spioner de siste årene. For ti år siden startet kineserne med å ødelegge CIAs eget nettverk av informanter i landet.

– Å utkonkurrere Kina vil være nøkkelen til vår nasjonale sikkerhet i mange tiår fremover. Det vil kreve en langsiktig, klarsynt, tverrpolitisk strategi, underbygget av innenlands fornyelse og solid etterretning, sier Burns.

Aggressiv

Burns har vært tilknyttet amerikansk UD i over 30 år og har hatt ledende stillinger under fem tidligere presidenter. Under president Barack Obama var han viseutenriksminister, og under president George W. Bush var han ambassadør i Russland. Om han blir godkjent, blir Burns den første karrierediplomaten som blir CIA-direktør.

Burns omtaler Xi Jinpings tilnærming som «aggressiv, utilslørt ambisjon og selvsikkerhet» som må kues gjennom en langsiktig innsats – i samarbeid med allierte som Beijing mangler.

– Dette er ikke som konkurransen med Sovjetunionen under den kalde krigen, som primært handlet om sikkerhet og ideologi, sier Burns til etterretningskomiteen.

– Dette er en motstander som er usedvanlig ambisiøs teknologisk og dyktig også økonomisk, utdyper han.

Putin

Om Russland, der Burns var ambassadør fra 2005 til 2008, sa han at Vladimir Putins Russland ikke må undervurderes.

Men han understreket at en konsekvent linje og samarbeid med allierte er den rette strategien i møte med Russland.

– Vi har iblant større effekt på Putins regnskap når han ser bestemte reaksjoner ikke bare fra USA, men fra våre europeiske allierte og andre også, sa Burns.

Iran-forhandlinger

Burns ledet USAs delegasjon under forhandlingene som resulterte i den internasjonale atomavtalen med Iran i 2015. Trump trakk USA fra avtalen tre år senere, men Biden har åpnet døren for nye forhandlinger.

– Jeg mener det er absolutt viktig for USA å fortsette å gjøre alt vi kan for å hindre Iran i å utvikle et atomvåpen, sier Burns.

Han sa også til senatorene onsdag at CIA ikke vil bedrive tortur under hans ledelse.

Dersom Burns blir godkjent av Senatet, overtar han ledelsen fra Gina Haspel, CIAs første kvinnelige leder. Trumps valg av Haspel, som tidligere ledet CIAs beryktede torturprogram og deltok selv under tortur av fanger, ble møtt med en storm av protester, også fra ansatte i organisasjonen.

De siste årene har Burns ledet tankesmien Carnegie Endowment for International Peace. Han har en doktorgrad fra Oxford-universitetet i Storbritannia og har fartstid som ambassadør i Jordan og Oman.